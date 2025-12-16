Flamengo con Jorge Carrascal busca un nuevo título internacional ante el PSG; hora y dónde ver el juego

El colombiano Jorge Carrascal buscará con el Flamengo de Brasil, una nueva corona internacional, esta vez, ante el poderoso PSG en la final de la Copa Intercontinental que se disputa en Catar. Flamengo, que ya dejó en el camino a Cruz Azul, al que venció 2-1, también derrotó a Pyramids egipcio 2-0 y por ello, alcanzó el cupo a la final, que se disputará este miércoles, en Catar a las 12:00 del mediodía, hora de Colombia. En el país el duelo se podrá apreciar únicamente por DSports 610 y Amazon Prime Video.

Hay que recordar que, para los franceses sería la primera vez que alzarían el trofeo, tras haber conquistado su primera Champions League, mientras que los brasileños ya lo ganaron en 1981 cuando derrotaron en la final al Liverpool de Inglaterra. Será un reto duro para Felipe Luis, el joven entrenador del Flamengo que al frente tendrá al nuevo The Best, el español Luis Enrique recientemente nombrado como el mejor del año. La pregunta es, ¿será por fin el año de la reivindicación sudamericana? Flamengo espera poner en aprietos al todopoderoso PSG en la final de la Copa Intercontinental. Pero una cosa son los sueños legítimos del club más popular de Brasil y otra la realidad, muchas veces avasallante, del poder futbolístico de Europa.

Poder y anhelo como rey de Sudamérica

Flamengo pretende sepultar el dominio de mano de hierro que los europeos han establecido en esta competición y su sustituta entre 2005 y 2023, el Mundial de Clubes de siete equipos. Corinthians de São Paulo, en 2012, fue el último embajador de Sudamérica en alzar el trofeo de la Intercontinental o el Mundialito. Pero Filipe Luís y su nómina estelar, al menos para los niveles americanos, están decididos a decir basta. Los rubro-negros confían en que el nivel que les permitió ganar el doblete Copa Libertadores y Brasileirão es suficiente para hincar las rodillas del rey de Europa, que debutará en la Intercontinental tras ganar en mayo por primera vez la Liga de Campeones. “No tengo dudas de que tenemos armas para neutralizar el ataque del PSG”, dijo Filipe Luís, considerado el técnico brasileño más prometedor.

Experiencia en derrumbar colosos

El talento del creativo uruguayo Giorgian de Arrascaeta es una carta fuerte para que el Fla se ilusione con empotrar en su vitrina su segunda Intercontinental, tras la alzada por Zico frente al Liverpool en 1981. Al 10 se suman otros jugadores de cartel, como el portero argentino Agustín Rossi, los defensas brasileños Danilo y Alex Sandro, el volante chileno Erick Pulgar, el internacional italiano Jorginho y el atacante ecuatoriano Gonzalo Plata. Todos ellos estuvieron presentes en el primer Mundial de Clubes de 32 equipos, disputado a mitad de año en Estados Unidos, donde el cuadro de Río de Janeiro venció con categoría 3-1 al Chelsea en la fase de grupos.

Los Blues luego ganaron la corona y el Fla sucumbió en octavos de final 4-2 con el Bayern de Múnich, pero dejó la imagen de que puede mirar a los ojos a cualquiera. “Dentro del campo somos once contra once. Ya tenemos la experiencia del Mundial, de enfrentar a grandes equipos (...) y jugamos de igual a igual”, dijo Rossi. Además, el PSG cayó en su último enfrentamiento contra un club de Brasil, 1-0 ante Botafogo, en su estreno en el Mundial. Tras quedar subcampeones mundiales, Les Parisiens no se han reencontrado con el nivel que asombró al mundo y marchan segundos en la Ligue 1, a un punto del líder Lens.

El PSG es el PSG...

La nómina del Flamengo, reforzada tras el Mundial de Clubes con el español Saúl Ñíguez y el colombiano Jorge Carrascal, está avaluada en 202 millones de dólares, según el portal especializado Transfermarkt. Aunque es la segunda más costosa de América, es siete veces más barata que la del Paris Saint-Germain, construido bajo el sello de Luis Enrique para convertirse en un equipo de época. A pesar de que varios de sus jugadores han tenido contratiempos físicos, los parisinos cuentan con futbolistas de altísima calidad como Ousmane Dembélé (Balón de Oro 2025), Marquinhos, Khvicha Kvaratskhelia, João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz, Désiré Doué... Sufrirán la ausencia del lesionado lateral marroquí Achraf Hakimi, pero cuentan con suficiente armario para partir como favoritos en su debut histórico en la Intercontinental.