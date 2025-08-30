“Este grupo de jugadores quiere reaccionar”: Hernán Torres, tras lograr su primera victoria con Millonarios, ¿lo sacará de la crisis?

Millonarios, un equipo que ha sufrido a lo largo del semestre a raíz de una seria crisis futbolística que sufrió con David González, logró su primera victoria en la era de Hernán Torres ante Águilas Doradas 2-1 de visitante, en un triunfo que no solo sumó tres puntos, sino que representa una dosis de aliento. Le puede interesar: “Estoy agradecido con el país”: Dayro Moreno habló tras su convocatoria a la Selección y así le respondieron en redes El partido ante el conjunto antioqueño no fue sencillo, ya que el equipo embajador se vio abajo en el marcador, pero demostró la garra suficiente para sobreponerse y darle vuelta al resultado con un gol decisivo de Juan Carlos Pereira.

El nuevo estratega, con la prudencia que lo caracteriza, destacó el esfuerzo y la actitud de sus jugadores por encima de todo en medio de la rueda de prensa tras el encuentro. “Cuando uno gana siempre, el balance va a ser positivo, más con el esfuerzo y actitud de nuestros jugadores, el deseo de salir de esta situación que estamos viviendo, lo consiguieron, el mérito es todo de ellos”, afirmó Torres en la conferencia de prensa posterior al encuentro.

Jugadores de Millonarios en medio de la celebración de un gol. FOTO: Redes sociales @MillosFCoficial

Un primer paso hacia la recuperación futbolística

Pese a las dificultades, Torres no ocultó su optimismo. El entrenador cree que, aunque todavía falta mucho por mejorar, el equipo ha dado el primer paso para reencontrarse con su identidad para salir de la crisis futbolística en la que se encuentran. Lo más valioso para él es el orden que el equipo ha mostrado en defensa, una de sus prioridades desde que asumió el cargo. “Lo que más rescato es el orden sin balón. Siempre estuvimos ordenados y fuimos comprometidos”, señaló.

Al ser consultado sobre el “ADN” que busca implementar, el técnico fue claro: el mensaje apenas está empezando a entenderse entre sus jugadores. “Si hemos tratado de transmitir un mensaje, lo estamos empezando a aplicar y esperamos se consolide. Se ha ganado, pero todavía nos falta mucho para ser el equipo grande que todo Colombia conoce”, manifestó. Para el estratega, el camino a seguir adelante, se construye a partir de pequeños logros. “Hemos dicho que vamos con metas cortas”, explicó, enfatizando que la recuperación del equipo es un proceso gradual.

La tarea pendiente: más ideas y goles