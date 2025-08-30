“Este grupo de jugadores quiere reaccionar”: Hernán Torres, tras lograr su primera victoria con Millonarios, ¿lo sacará de la crisis?

Millonarios, un equipo que ha sufrido a lo largo del semestre a raíz de una seria crisis futbolística que sufrió con David González, logró su primera victoria en la era de Hernán Torres ante Águilas Doradas 2-1 de visitante, en un triunfo que no solo sumó tres puntos, sino que representa una dosis de aliento.
El partido ante el conjunto antioqueño no fue sencillo, ya que el equipo embajador se vio abajo en el marcador, pero demostró la garra suficiente para sobreponerse y darle vuelta al resultado con un gol decisivo de Juan Carlos Pereira.