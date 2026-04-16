Kane elogió el “momento mágico” de Luis Díaz para tumbar al Real Madrid

Harry Kane elogió el “momento mágico” del colombiano Luis Díaz, que con un golazo a un minuto del final sentenció el miércoles el partido en el que el Bayern Munich eliminó al Real Madrid y se clasificó a las semifinales de la Liga de Campeones.

Tras ganar 2-1 en la ida en la capital española, el Bayern se vio en desventaja en tres ocasiones durante la primera parte de la revancha ante un Real Madrid que ofreció una actuación sólida, como es habitual cuando se trata de Europa.

La eliminatoria estaba empatada (4-4) en el global cuando Lucho Díaz marcó en el minuto 89 el empate 3-3 de la vuelta y puso al Bayern por delante en la serie, antes de que Michael Olise anotara el tanto de la victoria 4-3 en los descuentos.

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“A veces solo hace falta un momento, un momento mágico, una definición increíble o un pase increíble. En este caso, fueron dos grandes definiciones de Lucho (Díaz) y Michael (Olise) para sentenciar el partido, y de eso se trata la Champions League”, destacó Kane.

Sobre la tensión de los minutos finales, el capitán de Inglaterra destacó la insistencia de su equipo para seguir en partido pese a los goles merengues.

“Nos mantuvimos en el partido, mantuvimos la paciencia, especialmente en la segunda mitad; sabíamos que a medida que avanzara el partido nos haríamos más fuertes. Físicamente, esta temporada hemos sido muy fuertes en los últimos 10-15 minutos, y eso es lo que pasó hoy”, resaltó.

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