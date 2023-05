Harold Rivera dejó de ser el técnico de Santa Fe tras la derrota contra Nacional

“No voy a dar respuesta sobre un técnico hoy. Vamos a pensarlo, vamos a analizarlo. No voy a decir ni quien se va a encargar. Los jugadores concentran mañana, el sábado y nos vamos a meter en la cabeza que podemos. No hay más. No hay un jugador que vaya a ser el técnico. Quien llegue a decidir una nómina tendrá que acoplarse a los esquemas que ya existen. No queremos el mal para la institución”, agregó el dirigente.

Rivera entró en la lista de técnicos a los que les cortaron sus procesos en la presente temporada. Los otros son Hernán Torres (Tolima), Arturo Reyes (Junior), Diego Corredor (Once Caldas), Raúl Armando (Bucaramanga), David González (Independiente Medellín).