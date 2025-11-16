Gustavo Puerta hace méritos para el Mundial 2026: gol, jugador del partido y respaldo de los referentes

El volante Gustavo Puerta, de 22 años, quien se había lucido con Colombia en el Mundial Sub 20 de 2023, no solo aprovechó la oportunidad en su debut con la mayores, sino que fue elegido como jugador del partido, marcó gol y fue felicitado por los referentes.
La felicidad era evidente en su rostro, Gustavo Adolfo Puerta Molano, quien fue una de las seis novedades que presentó Néstor Lorenzo para el amistoso contra Nueva Zelanda respondió con su rendimiento y su gol a la oportunidad que el cuerpo técnico le dio, en busca de lograr un cupo entre los 26 que serán preseleccionados para el Mundial de 2026.