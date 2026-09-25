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Grandes ligas de Europa reclaman reformar la gobernanza de la FIFA: sigue el descontento

A pesar del retiro del proyecto Fifa Forward Enterprise (FFE), se mantiene el descontento a nivel mundial con la entidad y con Gianni Infantino.

  • Gianni Infantino sigue siendo objeto de críticas y señalamientos por parte de ligas y confederaciones de fútbol en el mundo, muchos piden cambiar la manera de cómo se gobierna en Fifa. FOTO GETTY
    Gianni Infantino sigue siendo objeto de críticas y señalamientos por parte de ligas y confederaciones de fútbol en el mundo, muchos piden cambiar la manera de cómo se gobierna en Fifa. FOTO GETTY
Agencia AFP
hace 2 horas
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Las cuatro principales ligas europeas -la Premier League inglesa, LaLiga española, la Serie A italiana y la Bundesliga alemana- pidieron una reforma de la gobernanza de la FIFA, sumida en una crisis desde que se reveló el frustrado proyecto de apertura a inversores privados.

“Es imprescindible una reforma fundamental de la gobernanza para restablecer límites estatutarios claros dentro de la FIFA y garantizar, de manera demostrable, que los expedientes disciplinarios individuales queden a salvo de cualquier injerencia política”, escribieron las cuatro ligas en un comunicado enviado a la AFP.

La posición del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quedó debilitada tras impulsar sin consulta previa el proyecto de creación de una sociedad comercial, denominada Fifa Forward Enterprise (FFE).

Entérese: La histórica cifra que Uefa y Concaf piden a la Fifa para desembolsar sus 6.000 millones de reserva

Candidato a su propia sucesión en marzo de 2027, el dirigente suizo propuso el lunes “una consulta” a las federaciones nacionales con el fin de reformar la gobernanza del organismo.

“Es cierto que el presidente de la FIFA ha reconocido la necesidad de una reforma, pero no basta con plantear cambios superficiales o meramente de procedimiento tras el caso FFE”, señalan las cuatro principales ligas europeas, que califican el proyecto FFE como “uno de los abusos de poder más graves de la historia del organismo”.

La Premier League, LaLiga, la Serie A y la Bundesliga proponen la puesta en marcha de “un órgano permanente” que representa “a las asociaciones nacionales, las ligas, los clubes y los jugadores, tanto del fútbol masculino como femenino”.

Una convención en 100 días

Este deberá estar “plenamente informado de las nuevas iniciativas y desempeñar un papel significativo en el proceso de toma de decisiones de la FIFA”.

“Toda propuesta importante de la FIFA deberá basarse en una justificación claramente definida, pruebas sólidas y una evaluación independiente —publicadas antes de cualquier decisión— que tenga en cuenta a los jugadores, los clubes, las ligas y los aficionados, y evalúe el impacto sobre todas las partes implicadas, así como sobre el desarrollo del fútbol”, señalan también las cuatro ligas.

Exigen además “proteger el papel regulador de la FIFA respecto de su función comercial”.

Lea también: Francia se une a las selecciones que no apoyarán la reelección de Gianni Infantino como presidente de la FIFA

Las cuatro competiciones piden finalmente a los candidatos a la presidencia de la FIFA que “suscriben estos principios y que, en los 100 primeros días del próximo mandato presidencial, convoquen una convención sobre gobernanza”.

Esta reunión deberá estar “presidida por una personalidad independiente y que reúne a las asociaciones miembro, así como al conjunto de la comunidad del fútbol”.

Su objetivo será “presentar un informe público en un plazo de seis meses”.

Infantino es por ahora el único candidato a la elección a la presidencia de la FIFA prevista para el 18 de marzo de 2027, con la presentación de candidaturas abierta hasta el 18 de noviembre.

Continúe leyendo: Infantino no se baja, confirmó que buscará la reelección como presidente de la FIFA

Pese a la retirada del proyecto FFE, la confederación europea (UEFA), la confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe (Concacaf) y la confederación asiática (AFC) mantienen la presión sobre Infantino, de quien reclaman la salida.

En esta línea, la UEFA prepara una demanda por “administración desleal” contra el presidente de la FIFA y busca un candidato que se enfrente a Infantino.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué es Fifa Forward Enterprise (FFE) y por qué causó la crisis en la FIFA?
Fifa Forward Enterprise (FFE) fue un proyecto comercial impulsado por Gianni Infantino sin consulta previa para abrir el organismo a inversores privados. La iniciativa generó un fuerte rechazo entre las grandes ligas europeas y las confederaciones internacionales, que lo calificaron como uno de los abusos de poder más graves en la historia de la FIFA, provocando la retirada de la propuesta y desatando la crisis actual.
¿Qué ligas y confederaciones exigen la salida de Gianni Infantino de la FIFA?
Las confederaciones de Europa (UEFA), Norteamérica, Centroamérica y el Caribe (Concacaf) y Asia (AFC) mantienen la presión sobre Gianni Infantino y reclaman su renuncia. A esta postura se suman la Premier League, LaLiga, la Serie A y la Bundesliga, que exigen cambios estructurales profundos tras el escándalo del proyecto FFE
¿Cuáles son los plazos y fechas clave para la próxima elección del presidente de la FIFA?
El plazo de presentación de candidaturas para la presidencia de la FIFA estará abierto hasta el 18 de noviembre, mientras que la elección oficial se celebrará el 18 de marzo de 2027. Actualmente, Gianni Infantino es el único candidato confirmado para su propia reelección.

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