Grandes ligas de Europa reclaman reformar la gobernanza de la FIFA: sigue el descontento

Las cuatro principales ligas europeas -la Premier League inglesa, LaLiga española, la Serie A italiana y la Bundesliga alemana- pidieron una reforma de la gobernanza de la FIFA, sumida en una crisis desde que se reveló el frustrado proyecto de apertura a inversores privados.

“Es imprescindible una reforma fundamental de la gobernanza para restablecer límites estatutarios claros dentro de la FIFA y garantizar, de manera demostrable, que los expedientes disciplinarios individuales queden a salvo de cualquier injerencia política”, escribieron las cuatro ligas en un comunicado enviado a la AFP.

La posición del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quedó debilitada tras impulsar sin consulta previa el proyecto de creación de una sociedad comercial, denominada Fifa Forward Enterprise (FFE).

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Candidato a su propia sucesión en marzo de 2027, el dirigente suizo propuso el lunes “una consulta” a las federaciones nacionales con el fin de reformar la gobernanza del organismo.

“Es cierto que el presidente de la FIFA ha reconocido la necesidad de una reforma, pero no basta con plantear cambios superficiales o meramente de procedimiento tras el caso FFE”, señalan las cuatro principales ligas europeas, que califican el proyecto FFE como “uno de los abusos de poder más graves de la historia del organismo”.

La Premier League, LaLiga, la Serie A y la Bundesliga proponen la puesta en marcha de “un órgano permanente” que representa “a las asociaciones nacionales, las ligas, los clubes y los jugadores, tanto del fútbol masculino como femenino”.