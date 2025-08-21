Con goles de Yoreli Rincón y Ana Guzmán, Palmeiras celebró un triunfo con sabor colombiano

El fútbol femenino colombiano sigue dejando huella en Brasil. Este miércoles 20 de agosto, Ana María Guzmán y Yoreli Rincón fueron las grandes figuras del Palmeiras al anotar los goles con los que el equipo derrotó 2-1 al Taubaté en el Campeonato Paulista.
El partido tuvo presencia de tres cafeteras desde el inicio: Yoreli Rincón, Greicy Landázuri y el más reciente fichaje, Ana María Guzmán. Fue precisamente la lateral risaraldense quien abrió el marcador a los 6 minutos, estrenándose con su primer gol en el Paulista. En la segunda parte, la capitana del equipo, Yoreli Rincón, apareció al minuto 80 para sentenciar el triunfo con el 1-2 definitivo.