Video | Doblete de Luis Suárez en Champions le da la victoria al Sporting ante el PSG

Haciendo lo que mejor sabe hacer, el delantero samario Luis Javier Suárez marcó doblete con el Sporting de Lisboa, en la Champions, para vencer al campeón, el PSG de Luis Enrique.

El primer tanto llegó, luego que el colombiano aprovechó un rebote en el área para perfilarse y rematar de pierna derecha cruzado para abrir el marcador a los 74 minutos.

El gol nació de un tiro de esquina, que los defensas del PSG despejaron parcialmente, pero Geny Catamo tomó y sacó un remate que fue desviado; en ese momento el rebote le cayó al samario, que no dudó y envió el balón cruzado para batir al arquero Lucas Chevalier.