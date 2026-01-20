Video | Doblete de Luis Suárez en Champions le da la victoria al Sporting ante el PSG

Haciendo lo que mejor sabe hacer, el delantero samario Luis Javier Suárez marcó doblete con el Sporting de Lisboa, en la Champions, para vencer al campeón, el PSG de Luis Enrique. El primer tanto llegó, luego que el colombiano aprovechó un rebote en el área para perfilarse y rematar de pierna derecha cruzado para abrir el marcador a los 74 minutos. Le puede interesar: Video | Doblete de Luis Javier Suárez en la victoria de Sporting Lisboa ante Estrela da Amadora El gol nació de un tiro de esquina, que los defensas del PSG despejaron parcialmente, pero Geny Catamo tomó y sacó un remate que fue desviado; en ese momento el rebote le cayó al samario, que no dudó y envió el balón cruzado para batir al arquero Lucas Chevalier. Ese gol era el tercer tanto de Suárez con el Sporting en esta competencia; antes le había marcado a Nápoles y Brujas. Pero la felicidad del colombiano duró poco, ya que a los 79, Khvicha Kvaratskhelia igualó las acciones en Lisboa. Pero Suárez quería más y fue así como, a los 90+1, de cabeza marcó el segundo, desatando la euforia y locura en casa del Sporting para vencer 2-1 al PSG, actual campeón, que se queda con 13 puntos, los mismos a los que llegó el cuadro portugués. Preguntas frecuentes sobre el tema: