Defensoría alerta por ola de ataques terroristas en 11 departamentos y lanza llamado urgente a De la Espriella

La Defensoría del Pueblo encendió las alarmas ante la reciente agudización de ataques armados, hostigamientos y atentados con artefactos explosivos registrados en Colombia durante el fin de semana que coincidió con la entrada del gobierno de Abelardo de la Espriella. Al menos 11 departamentos se vieron afectados.
Estas acciones perpetradas entre el 7 y 8 de agosto se concentraron principalmente en los departamentos de Cauca y Nariño. Además se reportaron eventos hostiles en Cesar, Antioquia, Tolima, Huila, Arauca, Caldas, Bolívar, Meta y Guaviare. Estas agresiones estuvieron dirigidas mayoritariamente contra estaciones e instalaciones de la Fuerza Pública, infraestructura vial y corredores estratégicos.
En la lista de hechos graves estuvieron la destrucción del peaje de Cachimbal y afectaciones con explosivos en el peaje de Mondomo en la vía Panamericana en Cauca, así como un atentado con explosivos en Curumaní, Cesar, que cobró la vida de un uniformado de la policía.