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Defensoría alerta por ola de ataques terroristas en 11 departamentos y lanza llamado urgente a De la Espriella

La entidad expresó su preocupación por el incremento en uso de drones y los escenarios elegidos por los grupos armados ilegales para perpetrar sus ataques.

  • La Defensoría del Pueblo, en cabeza de Iris Marín, le hizo un llamado a Abelardo de la Espriella y su gobierno. Fotos: redes sociales, Colprensa y AFP
    La Defensoría del Pueblo, en cabeza de Iris Marín, le hizo un llamado a Abelardo de la Espriella y su gobierno. Fotos: redes sociales, Colprensa y AFP
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 5 horas
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La Defensoría del Pueblo encendió las alarmas ante la reciente agudización de ataques armados, hostigamientos y atentados con artefactos explosivos registrados en Colombia durante el fin de semana que coincidió con la entrada del gobierno de Abelardo de la Espriella. Al menos 11 departamentos se vieron afectados.

Estas acciones perpetradas entre el 7 y 8 de agosto se concentraron principalmente en los departamentos de Cauca y Nariño. Además se reportaron eventos hostiles en Cesar, Antioquia, Tolima, Huila, Arauca, Caldas, Bolívar, Meta y Guaviare. Estas agresiones estuvieron dirigidas mayoritariamente contra estaciones e instalaciones de la Fuerza Pública, infraestructura vial y corredores estratégicos.

En la lista de hechos graves estuvieron la destrucción del peaje de Cachimbal y afectaciones con explosivos en el peaje de Mondomo en la vía Panamericana en Cauca, así como un atentado con explosivos en Curumaní, Cesar, que cobró la vida de un uniformado de la policía.

¿Qué dijo la Defensoría del Pueblo sobre la ola de atentados en el primer fin de semana del Gobierno De la Espriella?

A pesar de la simultaneidad y la corta ventana de tiempo en la que ocurrieron estas acciones, la Defensoría del Pueblo aclaró que la información disponible hasta el momento “no permite afirmar que se trate de una ofensiva nacional coordinada” y atribuyó los hechos a dinámicas territoriales y a la actuación de diferentes estructuras armadas en medio de un escenario de fragmentación de los grupos ilegales.

Lea también: Ataques con drones en el Norte de Antioquia y Tolima no dejaron heridos

A través de un comunicado, la Defensoría enfatizó su preocupación por la selección de los lugares afectados, que incluyeron cabeceras municipales, zonas residenciales, establecimientos comerciales y vías principales de tránsito cotidiano. Para el organismo, este proceder evidencia una amenaza directa sobre los ciudadanos no combatientes que habitan o circulan en dichos territorios.

También se alertó sobre la creciente y reiterada utilización de drones y artefactos explosivos, modalidades que están transformando de manera alarmante las condiciones del conflicto armado en el país.

El llamado de la Defensoría al gobierno de Abelardo de la Espriella y a los grupos armados

Ante este preocupante escenario, la Defensoría exigió formalmente a los grupos armados ilegales detener de inmediato cualquier conducta que comprometa la vida, integridad y movilidad de la población civil.

“La presencia de un objetivo militar en un entorno poblado no elimina las obligaciones de protección respecto de las personas y bienes civiles ubicados en sus inmediaciones”, enfatizó el organismo aludiendo a las normas del Derecho Internacional Humanitario (DIH).

Por otro lado, la Defensoría dirigió un mensaje contundente al gobierno de Abelardo de la Espriella para que fortalezca la respuesta estatal de manera prioritaria desde sus primeros días de gestión. Para esta entidad es fundamental desplegar una estrategia estatal integral que combine de forma oportuna las acciones necesarias de seguridad y defensa militar con medidas sólidas de prevención y protección a las comunidades expuestas a la violencia.

Este es el comunicado donde la entidad le pide al gobierno de Abelardo de la Espriella una respuesta integral. Foto: @DefensoriaCol
Este es el comunicado donde la entidad le pide al gobierno de Abelardo de la Espriella una respuesta integral. Foto: @DefensoriaCol

“La prioridad debe ser proteger a la población civil y evitar que sean las comunidades quienes terminen pagando el costo de la violencia”, mencionó la Defensoría, instando a las nuevas autoridades a atender rigurosamente las recomendaciones territoriales formuladas por el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) como herramientas indispensables para anticiparse a los escenarios de riesgo y diseñar respuestas adaptadas a la realidad de cada territorio.

Siga leyendo | “Colombia no se arrodillará ante el terrorismo”: De la Espriella tras atentado en Mondomo

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Preguntas y respuestas

¿En qué departamentos de Colombia se registraron los ataques armados del 7 y 8 de agosto?
Los hechos se reportaron en 11 departamentos: Cauca, Nariño, Cesar, Antioquia, Tolima, Huila, Arauca, Caldas, Bolívar, Meta y Guaviare. Cauca y Nariño concentraron principalmente las acciones registradas durante ese fin de semana.
¿La Defensoría del Pueblo confirmó una ofensiva nacional coordinada?
No. La Defensoría señaló que la información disponible no permite afirmar que los ataques correspondan a una ofensiva nacional coordinada. El organismo los atribuyó a dinámicas territoriales y a la actuación de diferentes estructuras armadas en un contexto de fragmentación.
¿Qué le pidió la Defensoría del Pueblo al gobierno de Abelardo de la Espriella?
La Defensoría pidió fortalecer desde los primeros días la respuesta estatal frente a la violencia, combinando seguridad y defensa con prevención y protección de las comunidades. También recomendó atender las alertas territoriales del Sistema de Alertas Tempranas.

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