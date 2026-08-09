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Hito para Puerto Antioquia: recibe el buque más grande que ha llegado a su terminal, el Neo-Panamax

Puerto Antioquia recibió en Urabá al buque Neo-Panamax de 366 metros y capacidad para 14.800 TEU, el más grande atendido por la terminal.

  • Para Puerto Antioquia, la llegada de una embarcación de estas dimensiones representa un avance en la consolidación de la terminal como infraestructura para el movimiento de carga contenerizada y su integración con los mercados internacionales. FOTO: Cortesía.
    Para Puerto Antioquia, la llegada de una embarcación de estas dimensiones representa un avance en la consolidación de la terminal como infraestructura para el movimiento de carga contenerizada y su integración con los mercados internacionales. FOTO: Cortesía.
Miguel Orlando Alguero
Miguel Orlando Alguero

Economía

hace 5 horas
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Puerto Antioquia marcó un nuevo hito en sus operaciones con la llegada del CMA CGM DIGNITY, un buque Neo-Panamax de 366 metros de eslora y capacidad para 14.800 TEU, considerado el más grande que ha operado hasta ahora en esta terminal portuaria de Urabá.

La embarcación arribó el domingo 9 de agosto y durante su permanencia en Puerto Antioquia se realizaron 211 movimientos de contenedores, mediante la operación de dos grúas STS.

La productividad promedio alcanzó los 26 movimientos por hora por grúa (CMPH).

La operación incluyó la descarga de contenedores provenientes de Asia y el embarque de productos colombianos destinados a los mercados internacionales, fortaleciendo la conexión entre el país y las principales rutas del comercio marítimo mundial.

Puede conocer: Puerto Antioquia logró nuevo hito: despachó al exterior su primer cargamento de café

Un buque de 366 metros que llegó a Puerto Antioquia

El CMA CGM DIGNITY pertenece a la categoría Neo-Panamax, una clase de grandes portacontenedores diseñada para atravesar las esclusas ampliadas del Canal de Panamá.

Se trata de uno de los tipos de embarcaciones de mayor tamaño que actualmente operan en las principales rutas marítimas internacionales.

El buque cuenta con capacidad para 14.800 TEU y dispone de aproximadamente 1.000 conexiones para contenedores refrigerados, además de espacios para movilizar carga contenerizada seca.

Otra de sus características es su sistema de propulsión con Gas Natural Licuado (LNG), tecnología incorporada en una nueva generación de embarcaciones que busca mejorar la eficiencia de las operaciones marítimas y reducir su impacto ambiental.

La operación del CMA CGM DIGNITY también refuerza el papel de Urabá como un nodo logístico estratégico para Colombia, especialmente por su ubicación y su conexión con las rutas internacionales de transporte marítimo.
La operación del CMA CGM DIGNITY también refuerza el papel de Urabá como un nodo logístico estratégico para Colombia, especialmente por su ubicación y su conexión con las rutas internacionales de transporte marítimo.

Puerto Antioquia tiene capacidad para atender grandes buques

Las dimensiones del CMA CGM DIGNITY requieren condiciones específicas de infraestructura marítima. En este caso, el calado disponible en el canal de acceso y el muelle de Puerto Antioquia permitió realizar la operación.

Gilberto Peña, vicepresidente de Operaciones de Puerto Antioquia, destacó la importancia de la llegada de la embarcación y la conexión que representa para el comercio exterior colombiano.

“Hoy estamos muy felices en Puerto Antioquia porque hemos recibido la primera motonave de 366 metros de eslora con la motonave CMA CGM DIGNITY, la cual proviene de Asia y es muy importante para nosotros porque conectamos a este continente directamente con la costa norte de Colombia”, aseguró Peña.

La llegada del buque representa, de acuerdo con la terminal, una demostración de su capacidad técnica y operativa para atender embarcaciones de última generación y de gran tamaño.

Siga leyendo: “Con Puerto Antioquia, los costos logísticos del café se reducen entre 30% y 40%”: Asoexport

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