Video | El gol más insólito del año: de penal atajado a rebote en la cara y a la red

El fútbol siempre guarda espacio para lo imprevisible, pero lo ocurrido en el duelo entre Rubio Ñu y Olimpia por la fecha 16 de la Primera División de Paraguay superó cualquier guión imaginable. Lo que parecía un partido controlado por el líder terminó regalando una escena digna de archivo eterno: un gol tan insólito que ya compite seriamente por el “blooper del año” en el fútbol mundial. Con el marcador 1-0 a favor del Decano, el encuentro transcurría bajo la lógica del dominio visitante. Ese primer tanto había llegado temprano, cuando Sebastián Ferreira aprovechó un preciso pase de Richard Sánchez, controló con calidad y definió con sutileza ante una defensa que falló en su intento de achicar espacios. El equipo dirigido por Sergio Sánchez incluso respaldó su superioridad con un contundente 71% de posesión en la primera mitad.

Sin embargo, lo verdaderamente memorable estaba reservado para el complemento. El árbitro sancionó un penal a favor de Olimpia, y todo indicaba que Ferreira tenía la oportunidad perfecta para ampliar la ventaja. El delantero ejecutó, pero el arquero rival respondió con una atajada que, en condiciones normales, habría salvado a su equipo. Lo que siguió fue una cadena de eventos tan improbable como espectacular. En el rebote, el defensor Fernando Martínez intentó despejar el balón hacia el córner. Pero su rechazo fue tan desafortunado como violento: la pelota impactó de lleno en el rostro de Ferreira, cambiando completamente su trayectoria y colándose en el fondo de la red ante la mirada atónita del guardameta, que nada pudo hacer más que seguir con los ojos el insólito desenlace.