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Video | El gol más insólito del año: de penal atajado a rebote en la cara y a la red

Un penal atajado, un despeje desafortunado y un rebote en el lugar menos pensado dieron forma a una jugada tan absurda como inolvidable. El duelo entre Rubio Ñu y Olimpia dejó un gol que ya recorre el mundo y apunta directo a ser el blooper del año.

  • El defensor Fernando Martínez se mostró frustrado tras el blooper que cometió. FOTO CORTESÍA APF
    El defensor Fernando Martínez se mostró frustrado tras el blooper que cometió. FOTO CORTESÍA APF
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 3 horas
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El fútbol siempre guarda espacio para lo imprevisible, pero lo ocurrido en el duelo entre Rubio Ñu y Olimpia por la fecha 16 de la Primera División de Paraguay superó cualquier guión imaginable. Lo que parecía un partido controlado por el líder terminó regalando una escena digna de archivo eterno: un gol tan insólito que ya compite seriamente por el “blooper del año” en el fútbol mundial.

Con el marcador 1-0 a favor del Decano, el encuentro transcurría bajo la lógica del dominio visitante. Ese primer tanto había llegado temprano, cuando Sebastián Ferreira aprovechó un preciso pase de Richard Sánchez, controló con calidad y definió con sutileza ante una defensa que falló en su intento de achicar espacios. El equipo dirigido por Sergio Sánchez incluso respaldó su superioridad con un contundente 71% de posesión en la primera mitad.

Sin embargo, lo verdaderamente memorable estaba reservado para el complemento.

El árbitro sancionó un penal a favor de Olimpia, y todo indicaba que Ferreira tenía la oportunidad perfecta para ampliar la ventaja. El delantero ejecutó, pero el arquero rival respondió con una atajada que, en condiciones normales, habría salvado a su equipo. Lo que siguió fue una cadena de eventos tan improbable como espectacular.

En el rebote, el defensor Fernando Martínez intentó despejar el balón hacia el córner. Pero su rechazo fue tan desafortunado como violento: la pelota impactó de lleno en el rostro de Ferreira, cambiando completamente su trayectoria y colándose en el fondo de la red ante la mirada atónita del guardameta, que nada pudo hacer más que seguir con los ojos el insólito desenlace.

El estadio quedó en silencio por un instante, como intentando procesar lo ocurrido, antes de que la incredulidad se transformara en risas, asombro y celebración. Sin proponérselo, Ferreira firmaba su doblete con uno de los goles más extraños que se recuerden recientemente.

Más allá del resultado —que consolidó a Olimpia como líder del campeonato—, la jugada ya trascendió el marcador. En redes sociales y entre aficionados, la acción fue rápidamente catalogada como “uno de los goles más raros del año”, y no es para menos: una combinación de penal atajado, rebote defensivo y un desvío facial absolutamente fortuito es algo que rara vez se ve, incluso en un deporte acostumbrado a lo inesperado.

Porque si algo dejó este partido es una certeza: el fútbol no solo se gana con táctica y talento, también con una cuota de azar que, de vez en cuando, regala momentos inolvidables... y bloopers que dan la vuelta al mundo.

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