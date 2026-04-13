Video | El gol más insólito del año: de penal atajado a rebote en la cara y a la red

El fútbol siempre guarda espacio para lo imprevisible, pero lo ocurrido en el duelo entre Rubio Ñu y Olimpia por la fecha 16 de la Primera División de Paraguay superó cualquier guión imaginable. Lo que parecía un partido controlado por el líder terminó regalando una escena digna de archivo eterno: un gol tan insólito que ya compite seriamente por el “blooper del año” en el fútbol mundial.
Con el marcador 1-0 a favor del Decano, el encuentro transcurría bajo la lógica del dominio visitante. Ese primer tanto había llegado temprano, cuando Sebastián Ferreira aprovechó un preciso pase de Richard Sánchez, controló con calidad y definió con sutileza ante una defensa que falló en su intento de achicar espacios. El equipo dirigido por Sergio Sánchez incluso respaldó su superioridad con un contundente 71% de posesión en la primera mitad.