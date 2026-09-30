¿Peligra el dominio brasileño en Sudamérica? Esto se juegan los clubes ante la prohibición de las apuestas en Brasil

Con la prohibición de las casas de apuestas en línea en Brasil, grandes patrocinadoras del fútbol local, los clubes enfrentan una situación sin precedentes, con negocios millonarios y proyectos deportivos en el aire.
El presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien busca este mes la reelección frente al senador de derecha Flávio Bolsonaro, firmó el viernes una medida provisional que impide toda actividad de estas empresas, incluido el patrocinio.
El izquierdista justificó la decisión en los efectos nocivos de las apuestas en la salud pública y el alto endeudamiento de las familias brasileñas.
Pero para los clubes estos ingresos representan un maná financiero que contribuyó a asentar el dominio regional de Brasil, ganador de las últimas siete Copas Libertadores.
Esto es lo que está en juego.