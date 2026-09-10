Francia se une a las selecciones que no apoyarán la reelección de Gianni Infantino como presidente de la FIFA

La Federación Francesa de Fútbol (FFF) no apoyará la candidatura de Gianni Infantino, aspirante a un nuevo mandato como presidente de la FIFA en marzo de 2027, decidió el organismo este jueves durante una reunión de su comité ejecutivo, añadiendo que inicia la búsqueda de “un programa alternativo y un candidato”.
“Con mis colegas del comité ejecutivo, consideramos que, de alguna manera, se ha roto la confianza depositada en el presidente de la FIFA, que la forma en que concebimos la gestión del fútbol mundial ya no nos corresponde”, anunció el presidente de la FFF Philippe Diallo.