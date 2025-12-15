¿Por qué la Copa Libertadores no adopta el formato de la Champions?

Hace un par de años, la Unión Europea de Fútbol Asociado (UEFA) reescribió las reglas del juego para su torneo de clubes estrella, la Champions League. En lugar de limitarse a pequeños ajustes, la UEFA ejecutó una transformación radical, buscando inyectar nueva vida y competitividad a un torneo que, si bien siempre fue el más importante del mundo a nivel de clubes, había caído en la monotonía predecible de la fase de grupos.
La vieja fase de grupos, cuyos clasificados a octavos se podían anticipar con demasiada antelación —salvo contadas y honrosas excepciones—, fue desechada. En su lugar, nació un formato innovador, excitante e impredecible: una Liga Única de 36 equipos.