En pleno Mundial, FBI investiga operaciones de la AFA en EE.UU. por presunto lavado de activos y fraude

Lejos del avance de la Selección Argentina en el Mundial, que busca repetir lo conseguido en Catar 2022, un escándalo sacude al fútbol de ese país. El FBI y el Departamento de Justicia investigan a la Asociación de Fútbol Argentina (AFA) por presunto lavado de activos.

Así lo dio a conocer el medio argentino La Nación, quien reveló que durante el certamen, las autoridades estadounidenses comenzaron a tomar algunos testimonios sobre las finanzas del máximo ente del fútbol argentino para determinar si hubo fraude bancario.

El medio mencionado destaca que en la semana del 29 de junio, el empresario Guillermo Tofoni mantuvo una videoconferencia de tres horas con fiscales y agentes del FBI de Washington DC y Miami. Este hombre habría tenido reuniones en septiembre de 2024 con el Ministerio de Seguridad de Argentina, liderado por Patricia Bullrich. A partir de ese encuentro, se transmitió en su momento información a funcionarios estadounidenses sobre posibles focos de riesgo vinculados a la AFA.

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Asimismo, la agencia federal y el Departamento de Justicia están buscando testigos con conocimiento directo sobre las decisiones de Tapia y Pablo Toviggino, funcionarios de AFA, así como de los responsables de la empresa TourProdEnter LLC, Javier Faroni y su esposa Erica Gillette.

Adicional, las autoridades de Estados Unidos también analizan convocar a exfuncionarios del gobierno de Javier Milei que supervisaron o tuvieron acceso a información sensible sobre las operaciones de la AFA en los últimos años.