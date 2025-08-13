¿Los pagaría? Esta es la millonada que valen los balones con los que Falcao hizo sus últimos goles con Millonarios

Falcao García jugó 29 partidos con Millonarios en los dos semestres que se vistió de azul. El delantero samario, uno de los mejores de la historia del fútbol colombiano, fue titular en 16 de ellos. Aunque se esperaba que su producción goleadora fuera muy alta en nuestro país, solo anotó 10 goles.
De ellos, varios fueron de “alta factura”. El tiro libre que le metió a Santa Fe en el duelo de la sexta jornada de los cuadrangulares del Apertura, cuando después salió a recriminar las decisiones de los árbitros en nuestro país, es el más recordado por los futboleros. No solo por el contexto. También por la estética que tuvo.