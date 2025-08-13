¿Los pagaría? Esta es la millonada que valen los balones con los que Falcao hizo sus últimos goles con Millonarios

Falcao García jugó 29 partidos con Millonarios en los dos semestres que se vistió de azul. El delantero samario, uno de los mejores de la historia del fútbol colombiano, fue titular en 16 de ellos. Aunque se esperaba que su producción goleadora fuera muy alta en nuestro país, solo anotó 10 goles. De ellos, varios fueron de “alta factura”. El tiro libre que le metió a Santa Fe en el duelo de la sexta jornada de los cuadrangulares del Apertura, cuando después salió a recriminar las decisiones de los árbitros en nuestro país, es el más recordado por los futboleros. No solo por el contexto. También por la estética que tuvo.

El cobro fue a unos 20 metros del arco. Falcao pateó firme, de derecha. El balón, ayudado por la velocidad que generan los 2.600 metros de altura sobre el nivel del mar de la capital del país, se incrustó en un ángulo del arco defendido por Andrés Mosquera Marmolejo, quien no alcanzó a detenerlo. Ese tanto cerró la historia del paso de García, con 39 años, por el balompié de nuestro país. Aunque quizás no. El tanto se marcó cuando Dimayor, con el auspicio de un patrocinador, tomó la decisión de guardar los balones con los que se anotaron los goles de los partidos para, después, hacerlos firmar por el protagonista de la celebración.

¿Cuánto valen los balones de los goles de Falcao García?

La iniciativa empezó cerca del final de la fase regular del Apertura, pero tomó fuerza en los cuadrangulares semifinales. En esa instancia Falcao anotó tres goles. Por eso, en una subasta que realiza Tuboleta, hay tres balones firmados por Radamel, máximo anotador de la historia de la Selección Colombia.

La pelota con la que anotó en la sexta jornada es la más costosa de las tres. Está valorada en 50 millones de pesos. Supera, en un 50%, el valor que tiene el balón con el cual García celebró frente a Santa Fe, en el clásico bogotano de la primera jornada de las semifinales del primer semestre, que se venderá a quien pague 25 millones.