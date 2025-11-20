Así se lesionó Wílmar Roldán tras un choque brutal en pleno partido que lo marginó de los cuadrangulares

El arbitraje colombiano vive horas de preocupación tras conocerse un video que muestra el momento exacto en el que Wílmar Roldán, considerado el mejor juez del país en la última década, sufrió una lesión en su rodilla luego de ser chocado accidentalmente por un jugador.
El incidente ocurrió durante el partido entre Cúcuta Deportivo y Jaguares, correspondiente a los cuadrangulares del Torneo BetPlay, y explicaría por qué el experimentado árbitro antioqueño no fue designado para dirigir en esta fase semifinal de la Liga.