Continúa paso a un solo carril tras atentado en la vía Medellín - Costa Atlántica que habría hecho el ELN

Producto del atentado ocurrido en la tarde del miércoles 19 de noviembre en el kilómetro 42+125 de la vía Los Llanos - Tarazá, sector Ventanitas, la vía que conecta a Medellín con la Costa Atlántica sigue con paso a un solo carril. El hecho compromete la movilidad de la zona, al gremio de transportadores e incluso a las comunidades de los municipios aledaños.
Invías informó que trabaja con maquinaria amarilla para remover los escombros y rellenar el carril afectado. Por el momento las rutas alternas dispuestas por la Seccional de Tránsito y Transporte son Medellín - Cisneros - San José del Nus - Maceo - Remedios - Zaragoza - Caucasia.