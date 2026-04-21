Estos son los rivales de Envigado en el cuadrangular A del Torneo Betplay en busca del ascenso a la A

Tras la definición de los ocho clasificados y el sorteo de los cuadrangulares, este viernes arrancan los duelos para establecer los finalistas del Torneo Betplay, en el que Envigado quedó instalado en el Grupo A.

El cuadro que dirige Alberto Suárez comparte grupo con Internacional de Palmira, Deportes Quindío y Tigres; mientras que en el B quedaron ubicados Unión Magdalena, Real Cartagena, Barranquilla y Bogotá.

Este viernes arrancarán los duelos de los cuadrangulares con los compromisos Tigres-Internacional de Palmira, desde las 6:10 de la tarde, en el estadio Metropolitano de Techo y a segunda hora, a las 8:15 de la noche, desde el estadio Centenario de Armenia, el duelo entre Deportes Quindío y Envigado.