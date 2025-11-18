Estos serían los cambios de la Selección Colombia para el duelo ante Australia en Nueva York

La Selección Colombia disputa su último partido amistoso de 2025 en Nueva York y el técnico Néstor Lorenzo tendría unas seis modificaciones con relación al equipo que le ganó a Nueva Zelanda 2-1, el sábado anterior.
Según se ha conocido, Colombia presentaría en la nómina titular a Camilo Vargas; Santiago Arias, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Richard Ríos, Jhon Arias, James Rodríguez; Luis Díaz y Luis Suárez.
Hay que recordar que Daniel Muñoz ya no está en la concentración de la Tricolor por un tema familiar, está en Medellín por las exequias de un allegado.