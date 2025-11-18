Estos serían los cambios de la Selección Colombia para el duelo ante Australia en Nueva York

La Selección Colombia disputa su último partido amistoso de 2025 en Nueva York y el técnico Néstor Lorenzo tendría unas seis modificaciones con relación al equipo que le ganó a Nueva Zelanda 2-1, el sábado anterior. Según se ha conocido, Colombia presentaría en la nómina titular a Camilo Vargas; Santiago Arias, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Richard Ríos, Jhon Arias, James Rodríguez; Luis Díaz y Luis Suárez. Hay que recordar que Daniel Muñoz ya no está en la concentración de la Tricolor por un tema familiar, está en Medellín por las exequias de un allegado.

El técnico Lorenzo le dio varios minutos a jugadores que están buscando un lugar entre los convocados para el Mundial de 2026, a quienes observó en el duelo ante Nueva Zelanda, pero, ante Australia, volvería la nómina base que disputó la Eliminatoria Sudamericana. El duelo ante Australia cambió de horario, se corrió 30 minutos más tarde y por ello, el compromiso será a las 8:30 de la noche (hora de Colombia) en el Citi Field de Nueva York. El compromiso que será transmitido para el país por Caracol, RCN, las Apps de ambos canales y por www.golcaracol.com. será el cierre del año para los dirigidos por Néstor Lorenzo.