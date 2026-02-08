Orgullo latino: así fue la presentación de Bad Bunny en el show de medio tiempo del Super Bowl

Puerto Rico este domingo fue una locura. El Levi’s Stadium de Santa Clara, California, en donde se jugó la final del Super Bowl iba a explotar de la euforia. Todo por cuenta de Bad Bunny y su presentación en el show de medio tiempo en el este gran evento deportivo. Tengo una familia boricua, no de sangre, pero sí de vida y lo primero que hice este domingo temprano fue preguntarle a mi gran amiga y hermana, Yadira Jiménez, cómo estaba PR preparado para el show de Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl.
“Es una locura. Todos los restaurantes, barras y lugares van a tener el evento. Lo van a pasar para el pueblo en la mayoría de los municipios de forma gratuita en los parques y plazas. El único tema hoy aquí es Bad Bunny, La gente se va a juntar en casa y lugares con familias y amigos para verlo”, me dijo.
Y Benito respondió y esa locura se trasladó a América Latina y a todos quienes sintieron orgullo latino con su presentación de 13 minutos en uno de los eventos deportivos más televisados del mundo: el Super Bowl.