DIM se sacudió de la goleada en el clásico, venció al Bucaramanga y comparte la cima de la Liga

Independiente Medellín pasó rápido la amarga página de la goleada (5-2) del pasado domingo ante Atlético Nacional y con un juego sólido y una sorprendente eficacia en ataque superó este miércoles 3-0 a Bucaramanga en juego correspondiente a la fecha 18 de la Liga Betplay 2-2025.

El Poderoso, dirigido por Alejandro Restrepo, superó de esta manera al líder del torneo Clausura. Bucaramanga, que dirige Leonel Álvarez, suma 34 puntos, los mismos que el DIM, que pierde la posición por diferencia de gol (13-12).

Solo el Deportivo Cali, en la cuarta jornada, le había convertido tres tantos al cuadro leopardo, cuando lo venció, como visitante, 2-3 el 28 de julio.

Cuando el Rojo mostraba un juego propositivo, dominante, tuvo rápidamente el premio a su insistencia en ataque con el gol de Brayan León. Al minuto 5, tras un cobro de tiro libre de Léider Berrío, León, que venía de pagar fecha de sanción que le impidió jugar el clásico ante Nacional, conectó el esférico con su hombro para vencer al portero Aldair Quintana. Fue la séptima anotación para el atacante en la presente Liga.

Con su nuevo tanto, el Poderoso cortó una racha de siete partidos empezando un partido perdiendo. La última vez que los antioqueños hicieron el primer gol de un juego disputado por Liga fue el 7 de septiembre, en el clásico paisa de la décima fecha (terminó 3-3), donde León anotó también al minuto cinco.