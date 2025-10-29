x

DIM se sacudió de la goleada en el clásico, venció al Bucaramanga y comparte la cima de la Liga

El equipo antioqueño, que venía de perder 5-2 ante Atlético Nacional, se repuso pronto de esa derrota y superó este miércoles 3-0 a Bucaramanga, que lo supera en la tabla de posiciones por un gol de diferencia.

    DIM y Bucaramanga ya están clasificados a la siguiente fase de la Liga Betplay-2-2025. Francisco Fydriszewski y Léider Berrío, entre las figuras ante el cuadro leopardo. FOTO Juan Antonio Sánchez Ocampo
Redacción El Colombiano
29 de octubre de 2025
bookmark

Independiente Medellín pasó rápido la amarga página de la goleada (5-2) del pasado domingo ante Atlético Nacional y con un juego sólido y una sorprendente eficacia en ataque superó este miércoles 3-0 a Bucaramanga en juego correspondiente a la fecha 18 de la Liga Betplay 2-2025.

El Poderoso, dirigido por Alejandro Restrepo, superó de esta manera al líder del torneo Clausura. Bucaramanga, que dirige Leonel Álvarez, suma 34 puntos, los mismos que el DIM, que pierde la posición por diferencia de gol (13-12).

Solo el Deportivo Cali, en la cuarta jornada, le había convertido tres tantos al cuadro leopardo, cuando lo venció, como visitante, 2-3 el 28 de julio.

Cuando el Rojo mostraba un juego propositivo, dominante, tuvo rápidamente el premio a su insistencia en ataque con el gol de Brayan León. Al minuto 5, tras un cobro de tiro libre de Léider Berrío, León, que venía de pagar fecha de sanción que le impidió jugar el clásico ante Nacional, conectó el esférico con su hombro para vencer al portero Aldair Quintana. Fue la séptima anotación para el atacante en la presente Liga.

Con su nuevo tanto, el Poderoso cortó una racha de siete partidos empezando un partido perdiendo. La última vez que los antioqueños hicieron el primer gol de un juego disputado por Liga fue el 7 de septiembre, en el clásico paisa de la décima fecha (terminó 3-3), donde León anotó también al minuto cinco.

La mala noticia para el cuadro local fue la lesión del juvenil Halam Loboa (13’), al parecer por un tema de isquiotibiales.

Con organización y concentración en sus diferentes líneas, el cuadro rojo se mostró bastante superior ante un equipo que había perdido solo un partido en las últimas catorce fechas por este certamen.

Después, al minuto 38’, después de un saque del portero Washington Aguerre, el polaco-argentino Francisco Fydriszewski, de pívot, cabeceó la pelota, la cual quedó en posesión de León gracias a su velocidad, y este después asistió de nuevo a Fydriszewski quien impactó el balón, desde media distancia, para ampliar el marcador. De esta manera, el delantero se consolida en el primer lugar de la tabla de artilleros de la Liga con 11 anotaciones.

Dos minutos después, en una desconcentración en salida de Jéfferson Mena por el costado derecho, Léider Berrío, en una noche brillante, recuperó el esférico y lo envió después al fondo de la red. Fue su cuarto gol en el campeonato.

En el periodo complementario, cuando el cuadro de Leonel intentó reaccionar, el DIM, volvió a hacer la diferencia con sus salidas rápidas. En una de ellas, tras pase de Francisco Chaverra, Quintana derribó en su área a León y el árbitro decretó penalti, pero cambió su decisión al revisar el VAR y determinar que el atacante perdió el equilibrio después de sacarse al guardavalla. Luego, con buena disposición táctica, el local supo defender la ventaja lograda.

El balance entre poderosos y leopardos en duelos directos desde octubre de 2018 muestra que el DIM ganó 12 partidos, Bucaramanga se quedó con tres y el restante fue empate; con 24 goles rojos y 13 goles amarillos.

En la siguiente jornada, el DIM visitará este sábado (6:10 p.m.) al Deportivo Pereira, en crisis futbolística (17° con 18 puntos) y financiera, lo que desencadenó este miércoles la renuncia del técnico venezolano Rafael Dudamel. El equipo matecaña ha jugado, en sus últimos dos duelos, con juveniles ante la negativa de los deportistas del plantel profesional de no competir hasta que se les pague lo que les adeudan. Bucaramanga, por su parte, recibirá el domingo a La Equidad (3:00 p.m.).

DIM se sacudió de la goleada en el clásico, venció al Bucaramanga y comparte la cima de la Liga

