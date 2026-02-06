Les cayeron 400 policías: 4 capturados y 150 celulares recuperados en el Opera en Medellín

Además, se incautaron 150 celulares que habían sido reportados como hurtados, 10.000 accesorios falsificados como cargadores y auriculares; se hizo la verificación de más de 5.000 equipos móviles, se inmovilizaron 16 motocicletas , suspendieron de manera temporal 7 establecimientos por infringir el Código Nacional de Seguridad y Convivencia, y se impusieron 28 comparendos.

La Policía Metropolitana , por medio de diligencias de registro y allanamiento, llevó a cabo un megaoperativo en el Opera, un reconocido sector comercial del centro de Medellín. Allí, con la intervención de más de 400 uniformados, se realizaron cuatro capturas en flagrancia por los delitos de receptación, acceso abusivo a sistemas de información y usurpación de derechos de propiedad industrial.

Junto a la policía estuvieron peritos designados por varias de las marcas afectadas con estos crímenes para rectificar los casos de falsificación.

“Es importante resaltar que se logró ubicar un centro de acopio donde eran llevados celulares hurtados para ser modificados mediante sistemas conocidos como “cajas flashadoras”, con el fin de liberarlos y reintroducirlos al sistema comercial”, dijo el Brigadier General William Castaño Ramos, Comandante de la Policía Metropolitana.

Por su parte, Manuel Villa Mejía, secretario de Seguridad de Medellín, precisó que “Es tan ilegal quien roba como quien vende y como quien compra lo hurtado. En Medellín no vamos a dar ni un paso atrás en la defensa de la legalidad. Seguiremos desplegando operativos con capacidades tecnológicas, inteligencia y presencia institucional para desarticular economías ilegales que afectan la seguridad y la confianza ciudadana. Aquí hay autoridad y resultados concretos contra la delincuencia”.

Lo que ahora investigan las autoridades es si los responsables, quienes, según la Policía, ya registran antecedentes por delitos similares, tendrían vínculos con bandas dedicadas al hurto de teléfonos móviles en zonas concurridas de la ciudad a través de métodos como el cosquilleo.

Los capturados fueron llevados ante la Fiscalía General de la Nación para proceder con su judicialización. No se descarta que en próximos operativos sean detenidas más personas relacionadas con estas acciones delictivas.