Les cayeron 400 policías: 4 capturados y 150 celulares recuperados en el Opera en Medellín

La Policía Metropolitana, por medio de diligencias de registro y allanamiento, llevó a cabo un megaoperativo en el Opera, un reconocido sector comercial del centro de Medellín. Allí, con la intervención de más de 400 uniformados, se realizaron cuatro capturas en flagrancia por los delitos de receptación, acceso abusivo a sistemas de información y usurpación de derechos de propiedad industrial.
Además, se incautaron 150 celulares que habían sido reportados como hurtados, 10.000 accesorios falsificados como cargadores y auriculares; se hizo la verificación de más de 5.000 equipos móviles, se inmovilizaron 16 motocicletas, suspendieron de manera temporal 7 establecimientos por infringir el Código Nacional de Seguridad y Convivencia, y se impusieron 28 comparendos.