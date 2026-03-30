En vivo | Con gol de Yeison Guzmán, América vence al DIM y lo deja en la cuerda floja para entrar a cuadrangulares

Independiente Medellín recibe al América en el Atanasio Girardot por la fecha 14 de la Liga Betplay, con la necesidad de sumar los tres puntos para mantener las opciones matemáticas de alcanzar la clasificación entre los ocho.

El técnico Alejandro Restrepo eligió para la nómina titular a Salvador Ichazo; Léyser Chaverra, Kevin Mantilla, Daniel Londoño, Frank Fabra; Hayen Palacios, Baldomero Perlaza, Halam Loboa, John Montaño, Francisco Chaverra y Diego Moreno.

Los dirigidos por Restrepo suman 13 puntos y están en la casilla 15; mientras que América, que es dirigido por David González, tiene 21 unidades y es sexto en la tabla de posiciones.