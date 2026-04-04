Persistencia de Luis Díaz llevó al Bayern Múnich a remontar el marcador ante Friburgo y ganar el partido

El Bayern Múnich con Luis Díaz en la titular y de un gran partido, sobre todo en el segundo tiempo y en los minutos de reposición, logró una importante victoria 2-3 en su visita al Friburgo por la fecha 28 de la Bundesliga.
Tras un primer tiempo sin goles, y con una opción de Luis Díaz que por poco y abre el marcador, las celebraciones y mejores acciones quedaron reservadas para la segunda parte.
Díaz, quien fue el que más insistió en el segundo tiempo, sacó figura al arquero Noah Atubolu, ahogando el grito de gol del colombiano que lo buscó por todos los medios.
Lucho le hizo la vida imposible a la defensa de Friburgo que buscó por todos los medios bloquear al colombiano, que casi marca de chilena y tuvo otra acción de gran factura que el arquero rival alcanzó a despejar.