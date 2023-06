En Nacional, la autoridad no se puede extraviar; rechazo a comportamiento de Candelo y Dorlan ante Millos

Faltan explicaciones

En la rueda de prensa posterior al duelo, Autuori se mostró molesto por las especulaciones que hubo sobre la confusión en los cambios. Aseguró que lo que pasó no fue un asunto suyo, que él tenía claras las modificaciones. Al responder a la pregunta de si se trataba de una estrategia para retardar el juego, dijo con vehemencia: “No me gusta oír esto porque cuando se analiza uno tiene que ver el histórico. Sé que hubo un error grave, no sé de quién, mío no fue, porque la idea de quien iba a salir ya estaba clara y anotada, entonces ese tema hay que mencionarlo para otros y no puedo permitirme hablar de eso. Si miras atrás en mi historia no son los títulos, sino que el deporte lo más importante porque puede hacer que las cosas crezcan a nivel de educación. Pregúntele al cuarto árbitro qué ha pasado, porque conmigo no fue”.