Caicedo se jugó una linda final ante Brasil; si ya superó un cáncer, nada le queda grande

En las finales no se juega, se aparece. Y Linda Caicedo apareció como lo hacen las grandes, como las que no se encogen ante los himnos ni tiemblan ante la historia. A sus 20 años, la delantera del Real Madrid fue figura indiscutible en la final de la Copa América Femenina, esa que Colombia rozó con la yema de los dedos ante un Brasil de galones pesados. Linda anotó, asistió y convirtió su penalti con la naturalidad de quien no le teme al abismo. Fue el alma de una selección que se jugaba más que un título: se jugaba el reconocimiento, el respeto y la esperanza de un país entero.