El “Cucho” Hernández hace historia con el Betis: a la Champions y al acecho del récord de James

De la mano del colombiano Juan Camilo “Cucho” Hernández, quien hace méritos para ser llevado a la Selección que competirá desde junio en el Mundial de Norteamérica, el Betis, dos décadas después, volverá a la Champions League la próxima temporada tras ganar 2-1 al Elche, el pasado martes en la 36ª jornada liguera, asegurando la quinta posición que dio el último billete a la máxima competición europea.

Por delante, ya clasificados, el campeón Barcelona, Real Madrid, Villarreal y Atlético.

En Sevilla, Hernández adelantó al Betis (9’), Héctor Fort igualó (41’) y Pablo Fornals puso el 2-1 (68’) final ante un Elche que acabó con diez por la expulsión de Léo Pétrot (49’).

Con su nuevo gol, el 15 en la temporada y undécimo en la Liga, el pereirano Hernández es, según el estadígrafo Álvaro Hincapié, es el 20° máximo goleador histórico colombiano en el fútbol profesional europeo.

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“Es el cuarto goleador colombiano en todas las épocas de Liga de España con 27 anotaciones a solo 2 goles de James Rodríguez”, aseguró Hincapié.

Por su parte, en charla con los medios, “Cucho” expresó: “He llegado a la cifra que me propuse, pero siempre quiero más. Pienso más en el equipo que en mí”.

“Estuvo lesionado un mes y pico, le costó volver, reencontrar su juego, que es mucho más que marcar goles. Hoy también se ha visto, pero ya cuando marca encima lo corona. Es de los mejores delanteros que se ha visto, de los más completos que hay en el fútbol español”, comentó Betis en su canal de Youtube.

“Si lo corona con goles luce mucho más, pero todo lo que hace por el equipo, lo que trabaja y lo que aclara el juego del Betis es muy digno de mencionar. Hay que valorarlo como un gran delantero... cuando llegó en diciembre lo decíamos, con la temporada completa está en los 15 goles y eso nos hará subir de escalón. Le quedan dos partidos para seguir aumentando esa cuenta goleadora”, añadieron los voceros de ese equipo.