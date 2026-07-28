El Bayern le envía un mensaje claro a Luis Díaz: quedarse en Alemania puede ser la mejor decisión de su carrera

Las palabras del director ejecutivo del Bayern Múnich, Jan-Christian Dreesen, parecen cerrar, al menos por ahora, la puerta a una posible salida de Luis Díaz hacia Al-Hilal. “Seríamos estúpidos si vendemos a Díaz, ¿no?”, afirmó el dirigente en declaraciones a Kicker, una frase que va mucho más allá de una respuesta a los rumores del mercado: es una declaración pública del valor que hoy tiene el colombiano dentro del proyecto deportivo del campeón alemán.
En un mercado donde los clubes suelen evitar pronunciamientos tan contundentes, el mensaje del Bayern es revelador. No solo reconoce el extraordinario momento que vive Díaz, sino que deja claro que el club no está dispuesto a sacrificar a una de sus principales figuras, incluso frente a una oferta que podría romper todos los récords del fútbol saudí.