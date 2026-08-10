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“El fútbol puede esperar”: Dimayor aplazó todos los partidos que tenía programados para esta semana

La decisión la comunicó en la tarde del lunes, pocas horas después del terremoto que sufrió Colombia.

  • El entrenador antioqueño Amaranto Perea dirige al Medellín, uno de los equipos que tenía dos juegos programados para esta semana. Foto: Camilo Suárez
    El entrenador antioqueño Amaranto Perea dirige al Medellín, uno de los equipos que tenía dos juegos programados para esta semana. Foto: Camilo Suárez
Brandon Martínez González
Brandon Martínez González

Deportes

hace 5 horas
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Todos los partidos del fútbol profesional colombiano que estaban programados para disputarse entre el lunes 10 y el viernes 14 de agosto fueron suspendidos como consecuencia del terremoto que sacudió el país. “Se ha tomado la decisión de aplazar toda la programación del Fútbol Profesional Colombiano correspondiente a esta semana”, dice el comunicado del ente rector del balompié local.

La campaña, nombrada “El fútbol puede esperar, Colombia nos necesita”, fue promovida por los 36 clubes que son miembros de la División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano. Según lo que expresa el comunicado, los equipos decidieron centrar sus esfuerzos en ayudar a las comunidades afectadas por el movimiento telúrico.

“Nuestra prioridad será brindar acompañamiento y respaldo a todos los jugadores, cuerpos técnicos, colaboradores y sus familias que hayan resultado afectados por el terremoto”, prosigue la información publicada por Dimayor.

¿Cuáles fueron los encuentros que aplazaron?

Esta era una semana en la que se tenía programado mucho fútbol en Colombia. No solo había encuentros pendientes de la cuarta fecha del Torneo Clausura. También había juegos del Torneo BetPlay, que iniciaba su cuarta jornada con el juego entre Leones y Real Cundinamarca que se iba a jugar en Ditaires el lunes a las 6:00 p.m.; así como de la Copa Colombia.

No obstante, todos esos juegos serán aplazados para una nueva fecha. Por Liga, los partidos que se tenían previstos para jugarse en el inicio de la semana eran el emparejamiento entre Junior y Pereira, que se disputaría en el estadio Romelio Martínez del centro de la capital del Atlántico; así como el duelo entre Águilas Doradas y Llaneros e Independiente Medellín contra Millonarios, que se jugaban entre el lunes y el martes.

Para el viernes se tenía previsto el encuentro entre Llaneros y Deportes Tolima en Villavicencio, con el que iniciaba la quinta jornada, pero no se sabe si se disputará o no. Entre tanto, por el Torneo BetPlay estaban programados los juegos Leones-Real Cundinamarca, Tigres-Envigado, Real Santander-Barranquilla F.C, Real Cartagena-Bogotá, Patriotas-Osromarso y Boca Jniors-Unión Mgdalena.

Para esta semana también se tenían previstos los partidos de ida de los octavos de final de la Copa Colombia, que se disputarían entre el miércoles 12 de agosto y el martes 18. En esa ronda se tenían programados los encuentros Deportivo Cali-Atlético Nacional; Internacional de Bogotá-Real Cundinamarca; Alianza-Once Caldas, DIM-Pasto; Millonarios-Barranquilla y Llaneros-Quindío.

¿Por qué se suspendieron los partidos del fútbol profesional colombiano?
La Dimayor suspendió toda la programación del fútbol local como consecuencia del terremoto que sacudió al país y para centrar los esfuerzos en ayudar a las comunidades afectadas.
¿Qué fechas del calendario del FPC se vieron afectadas por el aplazamiento?
Se suspendieron todos los compromisos que estaban programados para disputarse entre el lunes 10 y el viernes 14 de agosto de 2026.
¿Cómo se llama la campaña social promovida por los clubes de la Dimayor?
La iniciativa solidaria impulsada por los 36 clubes miembros del balompié nacional se denomina “El fútbol puede esperar, Colombia nos necesita”.

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