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Exclusivo | Esta es la lista completa de los 104 peces gordos del crimen trasladados de la cárcel de Itagüí, ¿quiénes están?

En el listado hay jefes de “La Oficina”, excomandantes paramilitares, asesinos de líderes sociales y hasta expolicías corruptos.

  • Estos son algunos de los internos de alto perfil trasladados desde la cárcel de Itagüí el fin de semana. IMAGEN TOMADA DE VIDEO.
    Estos son algunos de los internos de alto perfil trasladados desde la cárcel de Itagüí el fin de semana. IMAGEN TOMADA DE VIDEO.
  • Uno de los trasladados fue Johnny Alexánder Ramírez Arenas (“El diablo”), uno de los principales cabecillas de la organización criminal “el Mesa”. FOTO: CORTESÍA INPEC.
    Uno de los trasladados fue Johnny Alexánder Ramírez Arenas (“El diablo”), uno de los principales cabecillas de la organización criminal “el Mesa”. FOTO: CORTESÍA INPEC.
  • Los internos fueron repartidos en diferentes vuelos custodiados por el Inpec. FOTO: CORTESÍA DEL INPEC.
    Los internos fueron repartidos en diferentes vuelos custodiados por el Inpec. FOTO: CORTESÍA DEL INPEC.
  • Otro de los trasladado de Itagüí que participó en la mesa de la “paz total”: Elder Darbey Zapata Rivera (“Grande Pa”). jefe de la banda “Altos de Aranjuez”. FOTO: CORTESÍA DEL INPEC.
    Otro de los trasladado de Itagüí que participó en la mesa de la “paz total”: Elder Darbey Zapata Rivera (“Grande Pa”). jefe de la banda “Altos de Aranjuez”. FOTO: CORTESÍA DEL INPEC.
Nelson Ricardo Matta Colorado
Nelson Ricardo Matta Colorado

Actualidad

hace 6 horas
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Cabecillas de bandas criminales, de carteles narcotraficantes y antiguos frentes paramilitares, hacen parte de los 104 internos de la cárcel de Itagüí que fueron trasladados el fin de semana, por orden del presidente Abelardo de la Espriella.

EL COLOMBIANO tuvo acceso, en exclusiva, a la lista completa de los presos implicados, que ahora reposan en celdas de máxima seguridad de Valle del Cauca, Santander, Boyacá, Bogotá y Medellín.

En este listado se destacan líderes de “la Oficina” y exvoceros de las bandas del Valle de Aburrá en la mesa de diálogos con el gobierno de Gustavo Petro, como Freyner Alfonso Ramírez García (“Carlos Pesebre”), Jorge de Jesús Vallejo Alarcón (“Vallejo”) y José Leonardo Muñoz Martínez (“Douglas”).

También hay asesinos de líderes sociales, como Ronald Rolando Echavarría Arango (“Ronald” o “El Zarco”), jefe de la banda “la Agonía”, de Medellín.

Los traslados de Itagüí incluyeron a cabecillas del Clan del Golfo, entre ellos Ernesto Goez Valderrama (“El Tío”), Camilo Torres Martínez (“Fritanga”) y Octavio Cartagena Benítez (“Gabriel Paraco”).

De los excomandantes paramilitares, se destacan Carlos Mario Jiménez Naranjo (“Macaco”), del bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC); Hernán Giraldo Serna (“El Taladro”), del frente Resistencia Tayrona; y Luis Arnulfo Tuberquia (“Memín”), del frente Noroccidente.

De igual manera, hay expolicías corruptos que fueron reclutados por “la Oficina” y terminaron convertidos en peces gordos, como Jean Fernando Espinosa Lopera (“La Firma”) y Jhon Eduardo Barbosa Muñoz (“Barbosa”).

A continuación, la lista completa de los internos transferidos de Itagüí a otras prisiones:

- Fausto Reina Bravo, apodado “El Profe”

- Freyner Alfonso Ramírez García, alias “Carlos Pesebre” o “Pedro el Viejo”

- Cristian Camilo Mesa Rúa, “Fresas”

- Jhon Fredy Manco Torres, “El Indio” o “Alberto”

- Raúl Enrique Pino López, “Simpson”

- Edwin Ferney Vélez Restrepo, “El Mellizo”

- Luis Daniel Pérez Arboleda, “Montañero”, “Daniel” o “Farruco”

- Andrés Felipe Rodas Montoya, “Yerbas” o “Doctor”

- Carlos Alberto Mazo Cortés, “Caliche” o “El Escamoso”

- Carlos Arturo Castor Plaza, “Franco”

- Carlos Fernando Ayala Barrera, “El Gomelo” o “El Emperador”

- Carlos Mario Jiménez Naranjo, “Macaco”

- Elder Darbey Zapata Rivera, “Grande Pa”

Uno de los trasladados fue Johnny Alexánder Ramírez Arenas (“El diablo”), uno de los principales cabecillas de la organización criminal “el Mesa”. FOTO: CORTESÍA INPEC.
Uno de los trasladados fue Johnny Alexánder Ramírez Arenas (“El diablo”), uno de los principales cabecillas de la organización criminal “el Mesa”. FOTO: CORTESÍA INPEC.

- Johnny Alexánder Ramírez Arenas, “El diablo” o “La Negra”

- Octavio Cartagena Benítez, “Gabriel Paraco”

- Camilo Torres Martínez, “Fritanga”

- Roger Ariel Grandet Chávez, “El Costeño”

- Ignacio Manuel Meléndez Mejía, “Duván”

- Jorge de Jesús Vallejo Alarcón, “Vallejo” o “El Doctor”

- Cleison Licona Castro

- Hernán Giraldo Serna, “El Taladro” o “El Patrón”

- Jhon Eduardo Barbosa Muñoz, “Barbosa”

- John Jairo Vélez Londoño, “Orejas”

- José Otalivar Chavarría Chavarría, “Jotalivar”

- Juan Carlos Zuleta Marín

- Jean Fernando Espinosa Lopera, “Yam” o “La Firma”

- Samir Alexander Jaramillo Cartagena, “Samir”

- Hernán Darío Londoño Prada

- Mauricio Marín Silva, “Nacho” o “La N”

- Walter Emiro Bertel Vega, “Sahagún”

- Jeison Eduardo Rodríguez Mosquera, “El Loco”

- Miguel Antonio Henao Acevedo, “Abelino”

- Brian Joshua Triana Quiceno

- José Alirio Castañeda Rodríguez, “Jirafa”

- Leandro de Jesús Rúa Urrego, “Leo”

- Ronald Rolando Echavarría Arango, “Ronald” o “El Zarco”

- Jesús David Hernández Grisales, “Chaparro”

- Luis Eduardo Arrieta Caro, “Tribi”

Los internos fueron repartidos en diferentes vuelos custodiados por el Inpec. FOTO: CORTESÍA DEL INPEC.
Los internos fueron repartidos en diferentes vuelos custodiados por el Inpec. FOTO: CORTESÍA DEL INPEC.

- Luis Enrique Chavarría Chavarría, “Piercing”

- Néstor Leonel Lozano Muriel, “Tigre” o “Guachón”

- Wálter Alonso Román Jiménez, “El Tigre”

- Harol Valoys Córdoba, “Valois”

- Cristian Camilo Areiza Murillo, “Pillowey” o “Camilo”

- Félix Alberto Villa Valderrama, “Care Pollo” o “Julián”

- Juan Camilo Rendón Castro, “Saya”

- Rafael de la Cruz Hoyos de Hoyos, “Risas” o “Alexánder”

- Luis Eduardo Trespalacios Arboleda, “Mateo” o “Mateíto”

- Jhony Andrés Florez, “Jhonny Caca” o “El Muelón”

- Alirio José Arteaga López, “Alirio”

- Juan Fernando García Jaramillo, “Pepe Chancla”

- Dayron Alberto Muñoz Torres, “El Indio”

- Emerson Waldir Sossa Pérez, “Bemba”

- Esneider González López, alias “Sebastián” o “Guacarí”

- Jesús Albeiro Guisao Arias, “El Tigre”

- Jhon Jairo Pérez Restrepo, “Platillo”

- Diego Luis Torres Martínez, “Barrigón”

- Elkin Alonso Mesa Vallejo, “Elkin Chatas”

- Iván Darío Suárez Muñoz, “Barbas” o “Iván el Barbado”

- Jhon Freddys Martínez Rodríguez

- José Leonardo Muñoz Martínez, “Douglas”

- Ómar Moreno Dávila

- Óscar Andrés Palacios Molina, “Tigre” o “Animal”

- Óscar Fernando Salazar Gutiérrez, “El Compa”

- Walter Andrés Toro Velásquez, “Goido” o “Gordo”

- Wilmar Andrés Ocampo Valencia, “Colas”

- Wilson de Jesús Ríos López, “Mono” o “Pepe”

- Camilo Torres Martínez, “Fritanga”

- John Fredy González Parra, “Pablo”

- José Omar Henao Acevedo, “Omar”, “Omitar” o “Chema”

- Juan David Corrales Jaramillo, “Jara”

- Sebastián Suaza Ochoa, “Chatán”

- Germán Ovidio Valencia Restrepo, “Gally”

Otro de los trasladado de Itagüí que participó en la mesa de la “paz total”: Elder Darbey Zapata Rivera (“Grande Pa”). jefe de la banda “Altos de Aranjuez”. FOTO: CORTESÍA DEL INPEC.
Otro de los trasladado de Itagüí que participó en la mesa de la “paz total”: Elder Darbey Zapata Rivera (“Grande Pa”). jefe de la banda “Altos de Aranjuez”. FOTO: CORTESÍA DEL INPEC.

- Luis Arley Acosta Escudero, “Escudero”

- Luis Enrique Páez Cogollo, alias “Manigueto”, “Emilio”, “Marcial” o “Mocho”

- Neider Andrés Cavadia Villadiego

- Edward Antonio Araque Jiménez, “Chamo”

- Luis Alfonso Tabares Misas, “Jainover”

- Matías Álvarez Tabares, “Keiler” o “El Faraón”

- Herley Cano Zapata, “Patilla”

- Domingo Antonio Salgado López, “Ómar”

- Joel Antonio Uribe López, “Joel”

- Juan Manuel Piedrahita Giraldo, “Juancito”

- Daniel Alejandro Serna, “Kenner”

- Marlon Javier Vergara Uribe, “Malón” o “Marlon”

- Juan Raúl Salom Pérez, “Negro Salom”

- Álvaro de Jesús Valderrama Arango

- Cristian Camilo Mazo Castañeda, “Sombra” o “El Cabo”

- Édgar Iván Guevara Cuéllar, “El Zar del Pae”

- Ernesto Goez Valderrama, “El Tío”

- Diego Alexánder Valencia Peña, “Diego Rosario”

- Henry Silva Álvarez, “La Mula”

- Kevin Adelman Uribe Zapata, “Kevin”

- John Arley Londoño Patiño, “La Pecosa”

- John Carlos Escobar Duque, “Caradura”

- Edwar Stiven Ciro Quintero

- Juan Fernando Álvarez, “Juan 23”

- Leonardo Álvarez López

- Juan Camilo Vélez Ospina, “Caca”

- Francisco Antonio Angulo Osorio, “El Piloto”

- Wilson de Jesús Durango Vargas, “Caravana”

- Carlos Augusto Correa López, “Mono Pepe” o “Don Pepe”

- Luis Arnulfo Tuberquia, “Memín”

- Juan Carlos Mesa Vallejo, alias “Tom” o “Carlos Chata”

- Luis Fernando Vélez Jaramillo, “Luis”.

En total, contando internos de otras prisiones distintas a Itagüí, fueron 117 internos transferidos a centros de mayor complejidad, según el Inpec.

TAMBIÉN LE PUEDE INTERESAR: Tras orden de Petro de trasladar a involucrados en parranda de cárcel de Itagüí, solo movieron a cabecilla de menor rango.

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