Atención | Dimayor decidió aplazar la fecha 19 de la Liga y adelantó las semifinales de la Copa Betplay

La División Mayor del Fútbol Colombiano, Dimayor, tomó una decisión radical ante la situación vivida por Chicó que no cuenta con estadio para jugar el duelo ante América de Cali, por la fecha 18.
Frente a esto y con el objetivo de garantizar a todos los clubes las condiciones de igualdad para la disputa del torneo, la Dimayor decidió aplazar la fecha 19 –prevista para este fin de semana–, para la próxima semana.
Ante esto, la entidad también decidió que este fin de semana se realizarán los juegos correspondientes a la semifinal de la Copa Betplay entre América y Atlético Nacional y Envigado-DIM.