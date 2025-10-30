Atención | Dimayor decidió aplazar la fecha 19 de la Liga y adelantó las semifinales de la Copa Betplay

La División Mayor del Fútbol Colombiano, Dimayor, tomó una decisión radical ante la situación vivida por Chicó que no cuenta con estadio para jugar el duelo ante América de Cali, por la fecha 18. Frente a esto y con el objetivo de garantizar a todos los clubes las condiciones de igualdad para la disputa del torneo, la Dimayor decidió aplazar la fecha 19 –prevista para este fin de semana–, para la próxima semana. Ante esto, la entidad también decidió que este fin de semana se realizarán los juegos correspondientes a la semifinal de la Copa Betplay entre América y Atlético Nacional y Envigado-DIM.

Comunicado de la Dimayor

En el comunicado, la Dimayor mencionó que “como consecuencia de la decisión adoptada por parte de la Comisión Local de Bogotá sobre el partido Boyacá Chicó y América de Cali, y pese a los esfuerzos realizados para conseguir un estadio alterno en todo el país, lo cual no fue posible, la Dimayor ha tomado las siguientes determinaciones”. 1. Aplazar en su totalidad la fecha 19 de la Liga BetPlay. 2. Se disputarán las dos semifinales Ida de la Copa BetPlay el fin de semana del 1, 2 y 3 de noviembre. 3. Programar el partido aplazado entre Boyacá Chicó y América de Cali, válido por la fecha 18 de la Liga BetPlay para el día 6 de noviembre. 4. Disputar la fecha 19 de la Liga BetPlay el fin de semana del 7, 8 y 9 de noviembre. 5. Disputar la fecha 20 de la Liga BetPlay entre los días 12 y 13 de noviembre.