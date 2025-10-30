¿El Pacto Histórico en Antioquia dependerá de dos novatos y un quinterista?

Si algo deja claro en Antioquia la consulta interna del Pacto Histórico que se desarrolló el domingo pasado es que no siempre la influencia dentro de un gobierno se expresa al mismo ritmo que la popularidad dentro de las bases.
Si no que lo diga la senadora paisa Isabel Cristina Zuleta, a quien muchos consideran una de las personas que le habla al oído al presidente Gustavo Petro, en especial en lo que tiene que ver con la política de Paz Total, que es una de las banderas de la actual administración.
Ella ahora debe estarse preguntando qué pasó, pues con todo y la visibilidad que tiene como coordinadora de la mesa de paz urbana por parte del Gobierno, apenas obtuvo 27.741 votos ocupando el puesto 24 entre los votados para el Senado, es decir 157.288 apoyos por debajo del más favorecido, que fue el senador Pedro Flórez.
Ya específicamente en el ámbito antioqueño es destacable la emergencia de un nuevo actor dentro de las huestes de la izquierda: Hernán Muriel, quien, de lejos, fue el más votado en este departamento, con 41.612 sufragios a su favor.