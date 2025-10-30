Video | Ganó el amor: hincha de Junior le “pidió matrimonio” a sus dos novias en el Metropolitano

Las gradas del estadio Metropolitano Roberto Meléndez se convirtieron en el escenario de una inusual y sorpresiva propuesta de matrimonio que se volvió viral en todas las redes sociales en Colombia.
Durante el entretiempo del encuentro entre Junior y Santa Fe, por la fecha 18 de la Liga BetPlay y que terminó con derrota 2-1 para ‘los tiburones’, un hincha del equipo local acaparó todas las miradas y la atención de la “pantalla gigante” al pedirles matrimonio a sus dos novias simultáneamente.
