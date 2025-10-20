¿Quiénes serían los titulares del DIM para buscar su “revancha” contra Santa Fe por Liga en el Atanasio?

El DIM es el mejor equipo del año en el fútbol colombiano. Aunque no quedó campeón del Torneo Apertura, en el que perdió la final contra Santa Fe, aparece primero en la tabla de reclasificación, donde se premia la regularidad en el nivel de los equipos del balompié nacional. En ese listado, Medellín aparece en punta, con 77 puntos. Tiene seis de diferencia con Atlético Nacional, segundo en el listado con 71 unidades. En los últimos cinco partidos que ha disputado, el cuadro rojo anotó 15 goles. Eso lo ha ratificado como el elenco más goleador de la Liga, con 33 celebraciones. El Poderoso logró, en lo que va del semestre, recomponerse en un ítem donde en el Apertura tuvo fallas.

Sin embargo, tiene una deuda pendiente: vencer a Santa Fe, su verdugo en la disputa por el título durante el Apertura, en el Atanasio Girardot. Después de la final, que se jugó el 28 de junio y en la que los bogotanos se impusieron 1-2, el “Expreo Rojo” visitó una vez el máximo escenario del fútbol antioqueño. Fue en la ida de los cuartos de final de la Copa Betplay, que se disputó el 24 de septiembre pasado. Ese día Medellín perdió –como en la final–, 1-2. Después, el primero de octubre, le dio vuelta a la serie y se impuso 0-3 en el estadio De Techo, en la capital del país.

¿Quiénes pueden ser los titulares del DIM para buscar revancha contra Santa Fe en el Atanasio?

El cuadro antioqueño tiene este lunes 20 de octubre la posibilidad de cobrar “revancha” ante Santa Fe en su estadio. El Poderoso recibe, a partir de las 8:10 p.m., al cuadro capitalino en el duelo válido por la Fecha 14 del Clausura, que estaba aplazado. Con este partido, Medellín se pone al día con sus compromisos en Liga. En caso de ganar, llegaría a 33 puntos y se montaría al primer puesto de la tabla de posiciones: superaría los 31 de Junior.

El Equipo del Pueblo se aferra a su buen historial como local ante Santa Fe. Antes de la final del primer semestre, no perdían siendo locales con los capitalinos desde el 4 de septiembre del 2017. Aquella vez, cayeron 0-1 en duelo válido por la fecha 11 del torneo Clausura de ese año. Después, se enfrentaron seis veces antes de la final. En ellas, Medellín terminó con dos victorias, mientras que hubo cuatro empates.

Para recuperar esa buena tendencia, se espera que el entrenador antioqueño Alejandro Restrepo elegiría a sus habituales titulares para este encuentro. Los inicialistas en el duelo entre cuadro rojos serían: Washington Aguerre en la portería. Los defensas serían Léyser Chaverra, Fainer Torijano y Daniel Londoño.