¿Quiénes serían los titulares del DIM para buscar su “revancha” contra Santa Fe por Liga en el Atanasio?

El DIM es el mejor equipo del año en el fútbol colombiano. Aunque no quedó campeón del Torneo Apertura, en el que perdió la final contra Santa Fe, aparece primero en la tabla de reclasificación, donde se premia la regularidad en el nivel de los equipos del balompié nacional. En ese listado, Medellín aparece en punta, con 77 puntos.
Tiene seis de diferencia con Atlético Nacional, segundo en el listado con 71 unidades. En los últimos cinco partidos que ha disputado, el cuadro rojo anotó 15 goles. Eso lo ha ratificado como el elenco más goleador de la Liga, con 33 celebraciones. El Poderoso logró, en lo que va del semestre, recomponerse en un ítem donde en el Apertura tuvo fallas.