DIM ratificó el favoritismo: venció a Jaguares y se metió a octavos de final de Copa

Hubo preocupación. Apenas iban cuatro minutos del segundo tiempo del partido de vuelta de los play-off a los octavos de final de la Copa Betplay, cuando el arquero del DIM, Éder Chaux, cayó mal sobre el brazo derecho después de un ataque de Jaguares de Córdoba.
Quedó tirado en el área del arco sur del estadio Jaraguay de Montería. El equipo médico del cuadro rojo ingresó. El tolimense, de 33 años, se quejaba de un dolor en el hombro. Le aplicaron el spray mágico, un linimento que parece curar todas las dolencias deportivas, pero la aflicción seguía.