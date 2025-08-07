DIM ratificó el favoritismo: venció a Jaguares y se metió a octavos de final de Copa

Hubo preocupación. Apenas iban cuatro minutos del segundo tiempo del partido de vuelta de los play-off a los octavos de final de la Copa Betplay, cuando el arquero del DIM, Éder Chaux, cayó mal sobre el brazo derecho después de un ataque de Jaguares de Córdoba. Quedó tirado en el área del arco sur del estadio Jaraguay de Montería. El equipo médico del cuadro rojo ingresó. El tolimense, de 33 años, se quejaba de un dolor en el hombro. Le aplicaron el spray mágico, un linimento que parece curar todas las dolencias deportivas, pero la aflicción seguía.

José Ortiz y Fainer Torijano, compañeros del guardameta, se pararon al lado y su rostro tenía un aire de intranquilidad. Cómo no. Chaux, segundo arquero de El Poderoso, ha sido titular en los últimos dos encuentros como consecuencia de la lesión de hombro (se le salió en un entrenamiento ), que sufrió el uruguayo Washington Aguerre, dueño y amo de la portería en el equipo dirigido por Alejandro Restrepo. A Éder, que tiene una estadística de 57 partidos atajados con el DIM, en los que ha recibido 56 goles, lograron controlarle el dolor y el juego, que el Equipo del Pueblo ganaba 0-1 desde el minuto 29, cuando Brayan León Muñiz anotó su primer tanto en el segundo semestre del año, continuó.

Sin embargo, el encuentro fue soso de inicio a fin. En la primera parte los dos equipos jugaron a un ritmo lento. Quizás como consecuencia del calor, que un aficionado presente en el estadio manifestó era insoportable a la cinco de la tarde, o tal vez debido a que los cuadros se estaban cuidando en defensa. Lo único que rompió esa dinámica fue el gol y alguna que otra falta. Lo mismo ocurrió en la segunda parte, donde Jaguares, ya en el ocaso del encuentro, aceleró buscando el tanto del empate que forzara unos penaltis, mas no lo consiguió.

Con la victoria por la mínima diferencia, el Medellín se impuso 2-1 en la serie (la ida terminó 1-1 en el Atanasio), y se quedó con el cupo a octavos de final de la Copa Betplay. En esa instancia se medirá contra Fortaleza por un cupo a los cuartos de final. Para los rojos este torneo es importante. No solo porque puede dar competencia a jugadores que no la tienen en Liga, como Chaux, sino debido a que el campeón tiene cupo a la Copa Sudamericana del 2026. El DIM requiere, con urgencia, torneo internacional. Siga aquí el minuto a minuto del partido:

Estos son los titulares del DMI: Éder Chaux; Láyeser Chaverra, Fainer Torijano, José Ortiz, Daniel Londoño; Esneyder Mena, Halam Loboa, Baldomero Perlaza, Francisco Chaverra; Francisco Fydriszewski, Brayan León.