DIM buscará acabar con su “mala racha” contra Deportivo Cali en Palmaseca, ¿a qué hora juegan?

El Deportivo Cali ha sido, desde hace diez años, una piedra en el zapato para el Medellín. Desde que el cuadro azucarero le ganó a los rojos la final del Apertura del 2015, creció una rivalidad particular entre los dos elencos que ostentan el penoso antirécord de ser los clubes con más subcameponatos en el fútbol colombiano y nació en la disputa por ver cuál de los dos es el equipo más viejo del balompié nacional.
Por eso, los duelos entre ambos equipos tienen un tinte especial, en particular para los aficionados antioqueños. Por eso estarán pendientes del duelo de este sábado, válido por la novena fecha del Clausura, en el que El Poderoso visita a los azucareros en el estadio Deportivo Cali de Palmira.