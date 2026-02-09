El DIM, urgido de una victoria, visita a Cúcuta después de 7 años por Liga, ¿a qué hora es el partido?

La última vez que el DIM visitó al Cúcuta Deportivo por Liga en el General Santander, David González y Diego Arias, hoy entrenadores de dos de los equipos más importantes del país, vestían la camiseta de El Poderoso. Era 28 de marzo de 2019. Se jugaba, de manera adelantada, la fecha 16 del torneo Apertura. Los antioqueños, que tenían en su plantilla a figuras como el argentino Germán Ezequiel Cano, viajaron hasta La Frontera con la intención de conseguir una victoria que les permitiera competir por un cupo a cuadrangulares. Sin embargo, el encuentro terminó empatado a dos tantos. Medellín dio el primer golpe: Diego Herazo marcó cuando iban 6 minutos. Pareció que los rojos de Antioquia ganarían sin problema. No obstante, al minuto 58 Diego Arias agarró de la camiseta a Matías Pérez y el central pitó penalti. Jonathan Agudelo, quien aún está en el cuadro motilón, anotó.

Al 84, Germán Cano marcó para el Medellín. El resultado volvió a estar a su favor. Los antioqueños debían defenderlo. Cúcuta se lanzó por el empate. En la última jugada alcanzó su objetivo: después de un tiro libre rechazado dentro del área, Mauricio Duarte cazó un rebote de primera y puso la pelota en el ángulo. David González no pudo hacer nada. Cada elenco terminó con un punto que, a la postre, no le alcanzó para meterse en las semifinales de ese semestre, que terminó con Junior campeón.

¿Por qué es importante que el DIM gane en Cúcuta?

Siete años después, el estadio de al capital de Norte de Santander vuelve a recibir al cuadro antioqueño este martes (4:00 p.m.). El Medellín de Alejandro Restrepo llega urgido de una victoria en el Apertura de este año. En los cinco encuentros que han disputado hasta el momento, cosecharon dos empates y tres derrotas. Por eso, aparecen en la parte baja de la tabla de posiciones, con dos puntos. Las mismas unidades tiene el Cúcuta, que regresó a primera división este año después de cinco temporadas en “la B” y aún no ha ganado: perdió ante Once Caldas (1-2), Inter Bogotá (2-1) y Águilas Doradas (3-2), mientras que igualó con Bucaramanga (2-2) y Fortaleza (1-1).

Los motilones ocupan el puesto 15 de la tabla de posiciones; mientras que los antioqueños se ubican en el puesto 18. Los cucuteños tendrán ante el DIM el estreno del entrenado venezolano Richard Páez, quien reemplazó a Nélson “El Rolo” Flórez después del flojo inicio de campaña que tuvieron. El nuevo timonel del Cúcuta, que no dirigía hace seis años y tuvo un paso por el banquillo del seleccionado de su país, se juega iniciar bien ante su gente, que parece haber perdido la paciencia. Lo mismo ocurre con la afición del Medellín, que reclama victorias y títulos para su club.

Muchos han pedido la salida de Alejandro Restrepo del banquillo rojo. Se dice que su continuidad pende de una victoria en el General Santander. No obstante, sería un error grande despedirlo en este momento. Por un lado, porque tiene contrato hasta finales del 2027 y habría que pagarle una indemnización. De otra parte, debido a que el próximo martes 17 de febrero disputarán la segunda ronda de clasificación a los grupos de la Libertadores contra Liverpool de Uruguay.