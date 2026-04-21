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El DIM recibe a Chicó con la opción de igualar en puntos al octavo de la Liga, ¿cómo va la pelea por meterse a playoffs?

El cuadro rojo recibe a los ajedrezados en el Atanasio Girardot por el duelo aplazado por la fecha 10 de la Liga (estaba aplazado).

  • El defensor chocoano Léyser Chaverra anotó un gol en la última victoria del Medellín contra Chicó en el Atanasio Girardot. Foto: Manuel Saldarriaga
    El defensor chocoano Léyser Chaverra anotó un gol en la última victoria del Medellín contra Chicó en el Atanasio Girardot. Foto: Manuel Saldarriaga
Brandon Martínez González
Brandon Martínez González

Deportes

hace 3 horas
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El DIM está a tres puntos de meterse de lleno en la pelea por un cupo a los playoffs del Apertura. Aunque El Poderoso aparece en el puesto 14 de la tabla de posiciones, con 20 puntos, una victoria frente a Chicó el miércoles (6:20 p.m.), lo igualaría en puntos con Santa Fe y Deportivo Cali, que son octavo y noveno respectivamente.

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El cuadro rojo, dirigido por Alejandro Restrepo, tiene una “ventaja”: es uno de los cuatro que aún tiene duelos aplazados. El emparejamiento contra los boyacenses no es por la antepenúltima fecha del “Todos Contra Todos”, sino que es válido por la décima jornada, que en su momento no se pudo disputar.

Así las cosas, el Rey de Corazones, que viene de ganar un partido complicado en Valledupar contra Alianza, aún sigue vivo en la pelea por un cupo a los ocho. De momento, solo cuatro equipos tienen segura su participación en la ronda final de la Liga-1: Atlético Nacional (líder con 40 puntos), Deportivo Pasto (34), Junior de Barranquilla (31) y Deportes Tolima (30).

Entre tanto, Once Caldas está –en teoría–, adentro: es quinto con 29 puntos y ese número podría ser el umbral para lograr la clasificación –fue el puntaje con el que América terminó octavo en el Clausura de 2025–. En la lucha por ratificarse están América, Internacional de Bogotá, Santa Fe, Cali, Bucaramanga, Millonarios, Águilas, Llaneros y el Medellín.

¿El Chicó le dio “la mano” al Medellín en la fecha 17?

De los nueve clubes que aún tienen chance, el DIM es el que más ha remado desde atrás. No obstante, ganar ante Chicó lo llevaría –dependiendo del resultado–, a ubicarse en la décima o novena casilla. Los antioqueños han marcado 22 tantos y han recibido la misma cantidad en los 16 juegos disputados: su diferencia de gol es de 0.

Santa Fe, que es octavo, ha marcado 24 y le han hecho 20 en los 17 encuentros que ya disputó: su diferencia es de +4. El Cali, que viene de perder 1-0 contra Chicó en Tunja el viernes pasado, aparece noveno con 23 puntos y una diferencia de gol de +3. La victoria de los boyacenses contra los azucareros benefició al Medellín.

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¿Cómo le ha ido al Medellín contra Chicó en sus últimos duelos de Liga?

Sin embargo, el cuadro ajedrezado es un “hueso duro de roer” para el DIM. En el historial general, Chicó tiene más victorias que el Medellín en los enfrentamientos directos. El equipo de Tunja se ha impuesto en 17 de los 42 emparejamientos, mientras que El Poderoso apenas suma 13 triunfos por Liga.

Entre tanto, han igualado en trece oportunidades. No obstante, las últimas veces que El Equipo del Pueblo fue local contra Chicó en su estadio, sacó buenos resultados. Desde que los boyacenses subieron a primera división en 2023, Medellín suma, de local, dos empates (0-0 en los cuadrangulares del Apertura y 1-1 en el Clausura de 2023) y dos victorias (1-0 en el Clausura 2024 y 3-0 en el Apertura 2025.

Aquella ve anotaron Diego Moreno, Léyser Chaverra y Brayan León. En el cuadro antioqueño aún siguen los dos primeros y ambos podrían sumar minutos este miércoles en un duelo de “suma importancia” para el Medellín de cara a meterse en los 8: solo tres puntos lo separan del club que ocupa esa casilla.

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