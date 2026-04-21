El DIM recibe a Chicó con la opción de igualar en puntos al octavo de la Liga, ¿cómo va la pelea por meterse a playoffs?

El DIM está a tres puntos de meterse de lleno en la pelea por un cupo a los playoffs del Apertura. Aunque El Poderoso aparece en el puesto 14 de la tabla de posiciones, con 20 puntos, una victoria frente a Chicó el miércoles (6:20 p.m.), lo igualaría en puntos con Santa Fe y Deportivo Cali, que son octavo y noveno respectivamente.
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El cuadro rojo, dirigido por Alejandro Restrepo, tiene una “ventaja”: es uno de los cuatro que aún tiene duelos aplazados. El emparejamiento contra los boyacenses no es por la antepenúltima fecha del “Todos Contra Todos”, sino que es válido por la décima jornada, que en su momento no se pudo disputar.