“El Polaco” Fydriszewski será el as bajo la manga del DIM en el Clásico de la décima fecha de Liga

La línea entre el “odio” y el amor es delgada, imperceptible. Los humanos vamos de un sentimiento al otro, como el agua de los ríos buscando el mar: tan natural, tan constante. Precisamente en un pueblo ribereño, ubicado sobre la cuenca del río Paraná y a 20 kilómetros de Rosario, Argentina, creció el futbolista que más ha despertado en los hinchas del DIM un amor romántico, enceguecido, pero al tiempo desprecio, rechazo, en lo que va del 2025.
Francisco Fydriszewski ha sentido el peso del amor de los aficionados rojos. El semestre pasado, cuando llegó como esperanza de gol, hubo mucha expectativa sobre su figura.