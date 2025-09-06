“El Polaco” Fydriszewski será el as bajo la manga del DIM en el Clásico de la décima fecha de Liga

La línea entre el “odio” y el amor es delgada, imperceptible. Los humanos vamos de un sentimiento al otro, como el agua de los ríos buscando el mar: tan natural, tan constante. Precisamente en un pueblo ribereño, ubicado sobre la cuenca del río Paraná y a 20 kilómetros de Rosario, Argentina, creció el futbolista que más ha despertado en los hinchas del DIM un amor romántico, enceguecido, pero al tiempo desprecio, rechazo, en lo que va del 2025. Francisco Fydriszewski ha sentido el peso del amor de los aficionados rojos. El semestre pasado, cuando llegó como esperanza de gol, hubo mucha expectativa sobre su figura.

Al inicio tuvieron paciencia. La gente esperaba que, más pronto que tarde, llegara su debut goleador durante el torneo Apertura. Sin embargo, se demoró 21 partidos –marcó en el inicio de los cuadrangulares– para su primera anotación. En medio de eso jugó bien. Demostró que no ha olvidado lo que aprendió durante sus inicios en el fútbol. “El Polaco” no siempre fue delantero. Cuando empezó a entrenar, jugaba como volante creador. Después, en la cantera de Newell’s de Rosario, cumplió la labor de extremo. Por eso sale bien del área, razón por la cual, durante la mayor parte del primer semestre cumplió la función de “enganche”, mientras que en otras fue “falso nueve”, abriéndoles espacio a otros compañeros para que definieran.

La gente se lo reconocía. Sin embargo, querían goles, escasos en el equipo de Alejandro Restrepo que enamoraba con su juego pero desesperaba cuando llegaba el momento de la definición. Por ese motivo silbaban a Francisco cuando salía o entraba de la cancha. También era la demanda por la que muchos aficionados pedían que se fuera, que dejara de “robar”, que “ese polaco no más”, que debían traer “a un goleador de verdad”.

¿Cuántos partidos se demoró Fydriszewski para marcar su primer partido con el DIM?

Mas el futbolista se mantuvo firme. Siempre trabajó en silencio. En los entrenamientos marcaba, corría, rendía, anotaba goles. Por eso el técnico del Medellín lo respaldaba. Sabía que los goleadores tienen rachas. Algunas veces positivas. Otras no tanto, como la que vivía el delantero argentino. Pero no hay mal que dure 100 años. Quizás sí 21 partidos, pero de ahí no pasó para El Polaco. Anotó, de cabeza, contra América en la fecha uno de las semifinales de Liga. Hubo euforia. No solo en el jugador, sino en las tribunas. Además generó una imagen que parecía “increíble”: Alejandro Restrepo corriendo, como un niño, hacia la tribuna norte del Atanasio para abrazarlo, festejar con él, respaldarlo. Fue un desahogo general. También la certeza de que, de ahí en adelante, se le abriría la portería.

Brayan León Muñiz, su compañero en ataque, siempre dijo cuando se le preguntaba que lo importante no era aparecer siempre, sino cuando se debía, en los momentos importantes. La reflexión la hacía a partir de su experiencia. En el Clausura 2023 vivió algo parecido: no anotó en la fase regular, pero terminó siendo importante para que Medellín llegara a la final, que a la postre perdió con Junior. Además, la sentencia del delantero bolivarense también le aplica a él: no siempre hace gol, pero, por ejemplo, es el máximo goleador de los clásicos paisas en los últimos tres años con cinco celebraciones ante Nacional. Este domingo tendrá su partido preferido en cada semestre.

¿Por qué el delantero Francisco Fydriszewski fue tan resistido por la hinchada?

Pero volvamos a “El Polaco”, quien en los últimos ocho partidos que jugó Medellín en el primer semestre del año, anotó cinco goles. Uno de ellos fue en la final de vuelta de la Liga, contra Independiente Santa Fe, que al final se le escapó al elenco antioqueño. Eso llevó a que, de un momento a otro, los hinchas que ya empezaba a “adorarlo” lo “odiaran” de nuevo. En las dos semanas que pasaron entre el final del Apertura y el inicio del Clausura pidieron que se fuera. En redes sociales, incluso, le hicieron matoneo. Pero los directivos del Medellín y el cuerpo técnico lo respaldaron. Federico Spada, director deportivo del equipo, aseguró que confiaban en que sería el goleador del equipo durante el segundo semestre.

No se equivocaron. Durante lo que va del segundo semestre, Fydriszewski es el goleador del Medellín. Por el momento suma ocho celebraciones, tanto en Liga como en Copa Betplay. Su aporte ha sido fundamental para que el cuadro rojo se ubique en la parte alta de la tabla de posiciones del primer torneo, mientras que está en cuartos de final del segundo. Desde finales de julio, la alegría goleadora volvió para Fydriszewski, que marcó 70 goles entre 2020 y 2024 en el fútbol ecuatoriano, uno de los que más ha subido de nivel durante los últimos años en Suramérica. Con el Medellín suma 13 dianas. Seis de ellas han sido en el torneo Clausura, del que pelea por ser goleador con su compatriota Luciano Pons, antes en El Poderoso y ahora en Bucaramanga. Las dos restantes, por su parte, fueron por Copa ante Jaguares y Fortaleza.

Su gol más reciente, el que demostró que regresó su alegría y que, de nuevo, se metió en el corazón de los aficionados del Medellín, fue el que marcó frente a los bogotanos el miércoles, de cabeza, que puso a celebrar con euforia a los hinchas, quienes decían en las tribunas que “ese era el goleador que necesita el equipo” y “está en un gran nivel”.

¿Francisco Fydriszewski le ha anotado goles a Nacional?