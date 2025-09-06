Se calienta Marinilla: dos hombres fueron asesinados y uno más fue secuestrado por falsos policías

La situación de orden público en Marinilla, Oriente antioqueño, se puso crítica este sábado 6 de septiembre, luego de que se presentara un doble homicidio en plena autopista Medellín-Bogotá, y se diera el secuestro de una persona por parte de dos falsos agentes de la Sijín de la Policía Nacional, quienes sacaron de su vivienda a la víctima. El doble asesinato se produjo en el kilómetro 37 de este corredor nacional, a la altura del sector El Corralito. Dos hombres que iban en una motocicleta fueron abordados por otra moto y desde allí les dispararon a ambos. Uno de ellos falleció en el sitio, mientras que el segundo quedó gravemente herido y falleció cuando los bomberos lo llevaban al Hospital San Juan de Dios, de la localidad.

Cuando los investigadores judiciales llegaron al sitio a realizar la inspección de la primera víctima, se encontraron con que al lado del cuerpo había sustancias estupefacientes, las cuales, al parecer, eran parte de las actividades de microtráfico que se ejercen dentro de este municipio, ubicado a 48,3 kilómetros de Medellín. Hasta el momento las autoridades no han dado a conocer las identidades de las víctimas y tanto Policía como Ejército avanzan en las labores para dar con los responsables de este doble asesinato, quienes escaparon por este corredor nacional. Entérese: Identifican a hombre embolsado en Rionegro y a quien fue desmembrado en Marinilla: serían de Bello Horas antes, en el barrio Los Giraldo, de este municipio, se produjo el secuestro de Sebastián López Jaramillo por parte de dos hombres, que llegaron uniformados como si fueran agentes de la Sijín de la Policía Antioquia y estuvieran simulando su captura.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, expresó que “sujetos con chaquetas similares a las de la Policía Judicial (Sijín) abordaron a un hombre identificado como Sebastián López Jaramillo, obligándolo a subir a un vehículo particular. Se ha verificado que el automotor no pertenece a la Policía”. Le puede interesar: Macabro hallazgo en Marinilla: recompensa de $20 millones por información sobre partes humanas encontradas De acuerdo con información judicial, el hombre secuestrado es conocido con el alias de Cáncer y sería un presunto integrante del Clan del Golfo en este municipio. Cuenta con antecedentes por porte ilegal de armas, violencia intrafamiliar y porte y tráfico de estupefacientes. Con base en los registros de las cámaras de seguridad, en ese carro particular habrían llevado a López Jaramillo con destino al municipio de El Peñol, corredor que también conecta con Guatapé, San Rafael y San Carlos. Con esta evidencia, los investigadores ya avanzan en los trabajos para dar con su paradero.

Estas dos situaciones agudizan el conflicto que hay en esta parte del Oriente antioqueño, donde El Mesa y el Clan del Golfo están en una disputa a sangre y fuego por el control de las rentas criminales en Rionegro, Marinilla y Guarne, solo por mencionar los municipios más críticos en este tema. Esto ha llevado a que se presente un aumento en la cifra de asesinatos. Según la Policía Nacional, hasta el 31 de julio en Marinilla iban 13 homicidios, mientras que un año atrás se contabilizaban nueve casos.