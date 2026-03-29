Frank Fabra regresó a su prime y debe mostrarlo ante América en el Atanasio, ¿a qué hora es el partido?

Diez partidos ha jugado Frank Fabra con el DIM en lo que va de este año. Esos encuentros le bastaron al lateral izquierdo antioqueño para demostrar que, a pesar del tiempo que no jugó en Boca Juniors durante los últimos años, nunca perdió su talento. El futbolista, nacido en Nechí, Antioquia, es uno de los mejores refuerzos que tiene el balompié colombiano en el Apertura 2026.
En el Medellín, que no pasa por su mejor momento deportivo, ha mostrado jerarquía y técnica. Muchas personas han comentado que es, por lejos, el mejor futbolista que tiene el plantel de El Poderoso. Lo dicen y lo piensan, por ejemplo, en los pases para gol que dio en duelos importantes de la clasificación a los grupos de la Copa Libertadores de este año.