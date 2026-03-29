Frank Fabra regresó a su prime y debe mostrarlo ante América en el Atanasio, ¿a qué hora es el partido?

Diez partidos ha jugado Frank Fabra con el DIM en lo que va de este año. Esos encuentros le bastaron al lateral izquierdo antioqueño para demostrar que, a pesar del tiempo que no jugó en Boca Juniors durante los últimos años, nunca perdió su talento. El futbolista, nacido en Nechí, Antioquia, es uno de los mejores refuerzos que tiene el balompié colombiano en el Apertura 2026. En el Medellín, que no pasa por su mejor momento deportivo, ha mostrado jerarquía y técnica. Muchas personas han comentado que es, por lejos, el mejor futbolista que tiene el plantel de El Poderoso. Lo dicen y lo piensan, por ejemplo, en los pases para gol que dio en duelos importantes de la clasificación a los grupos de la Copa Libertadores de este año.

También, quizás, en la elástica tipo Ronaldinho que hizo durante el partido contra Junior, que se jugó el 19 de marzo en el Atanasio Girardot. Fabra ha marcado diferencia en el fútbol colombiano, a pesar de que no está en su mejor forma física: aún la puede mejorar, pulir, para llegar a un estado de rendimiento óptimo. Todo eso lo ha hecho a pesar de que, cuando se anunció su regreso al Medellín, fue resistido por una parte de la hinchada. No tanto por su juego, sino porque, justo por los días en que lo iban a presentar, salió a la luz un video en el que aparecía cantando el Pregón Verde durante una fiesta. El futbolista explicó que la grabación fue en diciembre, en un contexto no relacionado con el fútbol. Después, con su juego, se metió al hincha en el bolsillo.

¿Fabra levanta la mano para ser convocado por Lorenzo?

Cuando llegó al DIM, Frank Fabra recordó que, en su primer paso por el cuadro rojo, durante el segundo semestre de 2015, alcanzó uno de los sueños más grandes de su carrera: ser convocado a la Selección Colombia. Después logró otro: irse al fútbol extranjero. En Boca estuvo cerca de alcanzar el más grande de cualquier jugador: disputar un Mundial.

Fabra hizo parte del proceso de eliminatorias al Mundial de Rusia. Todo apuntaba a que estaría en la lista definitiva de José Pékerman. Sin embargo, una lesión en el ligamento cruzado de la rodilla lo sacó de competencia. Después le costó, pero volvió a ser tenido en cuenta. Durante el proceso de Néstor Lorenzo estuvo en varios llamados.

Jugó como titular —los 90 minutos— en uno de los partidos más complicados que tuvo el cuadro nacional en el camino a Norteamérica 2026: el empate 2-2 contra Uruguay, que se disputó el 12 de octubre de 2023 en el estadio Metropolitano de Barranquilla. En su momento, el entrenador nacional lo utilizó como alternativa para cubrir una de las posiciones que más dudas genera en la Selección. Johan Mojica, quien milita en el fútbol europeo, es quien por lo general la ocupa. No obstante, muchos dudan sobre sus actuaciones o, en caso de que necesite un cambio, no ven con claridad quién pueda ser. Por eso, en los últimos días, se ha puesto sobre la mesa el nombre de Fabra para que, por el nivel que ha mostrado en el Medellín, sea tenido en cuenta por el entrenador para la Copa del Mundo.

Si bien no fue convocado para los duelos amistosos de finales de marzo, en caso de seguir con su buen rendimiento, podría ser uno de los elegibles por el técnico argentino para la lista preliminar que debe entregar en mayo.

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