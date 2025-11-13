DIM venció 3-0 al América y terminó líder de la Liga después de 9 años: consiguió punto invisible

Con la sincronía de unos gimnastas olímpicos, Léyser Chaverra y Alexis Serna hicieron, en la esquina suroccidental del Atanasio Girardot, una voltereta para celebrar el tercer tanto del Medellín en la victoria 3-0 contra el América de Cali en la fecha 20 del “Todos Contra Todos”. El giro estuvo cargado de emoción. Cuando consiguieron la maniobra, después de que el volante chocoano, de 27 años, concretara su primer doblete en el Clausura con el DIM, se abrazaron con la complicidad de amigos de toda la vida, mientras sus compañeros sonreían.

Esa anotación, que llegó después de un remate de media distancia desde afuera del área, El Poderoso se ratificó como el cuadro que más goles anotó en el finalización de 2025. Los rojos, dirigidos por Alejandro Restrepo, celebraron 46 dianas en los 20 encuentros disputaos (un promedio de 2.3 tantos por juego). Además, el Equipo del Pueblo se consolidó primero en la tabla de la Liga después de más de nueve años. La última vez que el rojo antioqueño terminó puntero fue en el Apertura del 2016, cuando consiguió su última estrella. Aquella vez Medellín sumó 40 puntos. En este torneo, donde no tuvo un buen inicio, también sumó 40 unidades. Gracias a los goles de Alexis Serna, a los minutos 18 y 55, así como el tanto que marcó Brayan León Muñiz a los 40 del primer tiempo, con el que llegó a 7 celebraciones por Liga en este semestre, los antioqueños consiguieron la “ventaja deportiva” que lo beneficiaría en caso de empatar en puntos con otro equipo en cuadrangulares para llegar a la final. Además, se mantuvo como cabeza de serie en los cuadrangulares. Durante las jornadas de la fase regular del torneo, el Medellín anotó gol en 19 de los 20 encuentros. En el único partido donde no marcó fue el de la segunda jornada, cuando perdió 2-0 contra Boyacá Chicó en Tunja. Entre tanto, el duelo contra América fue el quinto en todo el torneo, donde consiguió sacar su valla en cero. Los anteriores fueron contra Millonarios, Bucaramanga, Llaneros y Unión Magdalena.

¿EL Poderoso dejó por fuera al América de Cali?

Chaverra y Serna celebraron dando un giro en el aire. El hincha con buena memoria recordará que, en la última jornada del Apertura, Medellín visitó al América en el Pascual Guerrero con la duda de si entraba o no en los cuadrangulares. Los vallecaucanos se impusieron 2-0, pero al final los antioqueños entraron octavos, mientras que “Los Diablos Rojos” fueron primeros.

Este jueves, en el Atanasio, ocurrió lo mismo, pero a la inversa: Medellín ganó, terminó primero, mientras que América –sufriendo un poco–, consolidó el milagro de David González, quien lo llevó del último puesto a la octava casilla con 29 puntos.

Los caleños tenían el cuerpo en la capital de Antioquia, pero la cabeza en lo que pasaba en Bogotá y Rionegro, donde se enfrentaban Santa Fe-Alianza y Águilas-Tolima. Los bogotanos derrotaron 1-0 al elenco de Valledupar y se metió séptimo, con 31 puntos, mientras que los dorados cayeron 1-2 contra Tolima.

Con estos resultados y el fútbol que viene mostrando El Poderoso, se espera que sea protagonista en los cuadrangulares para, tal vez, llegar a la final en diciembre y quedarse con la estrella navideña del 2025.

Siga aquí el minuto a minuto del partido:

Estos son los titulares del DIM: Washington Aguerre; Léyser Chaverra, Kevin Mantilla, Daniel Londoño; Esneyder Mena, Baldomero Perlaza, Jaime Alvarado, Alexis Serna; Jarlan Barrera, Brayan León, Juan David Arizala.