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Esta sería la nómina del DIM en el arranque de la era de Amaranto Perea; hora y dónde ver el juego ante Vasco Da Gama

El duelo por la eliminatoria de octavos de final de la Copa Sudamericana se disputará en el Atanasio Girardot este miércoles.

  • El volante antioqueño Didier Moreno sería uno de los titulares del Poderoso para el duelo ante Vasco Da Gama. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
    El volante antioqueño Didier Moreno sería uno de los titulares del Poderoso para el duelo ante Vasco Da Gama. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 3 horas
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El Independiente Medellín, que estrena escudo y cuerpo técnico liderado por Luis Amaranto Perea, está listo para el regreso a la competencia internacional. Este miércoles, a las 5:00 de la tarde y a puerta cerrada, se medirá a Vasco de Gama por la Eliminatoria a los octavos de final de la Copa Sudamericana.

La serie que se jugará a partido de ida y vuelta dará la clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana; además del DIM, el país tiene a Santa Fe en esta fase, con la ilusión de que superen las llaves y puedan seguir en competencia.

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Dónde ver EN VIVO el partido del Independiente Medellín

El duelo, previsto para las 5:00 de la tarde, tendrá señal de televisión para Colombia a través de ESPN y Disney +.

El estreno de Perea con el DIM será con un estadio vacío, ya que hay que recordar que Conmebol sancionó al cuadro antioqueño con 6 fechas a puerta cerrada, debido a los desmanes de los hinchas en el comienzo del partido ante Flamengo de Brasil, el pasado 7 de mayo en el Atanasio. Ese juego fue suspendido y el cuadro paisa perdió en el escritorio por 3-0, lo que le significó la eliminación de la fase de grupos de la Copa Libertadores, en la que avanzaron el elenco brasileño y Estudiantes de La Plata, de Argentina.

La nómina que podría utilizar Perea en su debut con el Poderoso sería con Éder Chaux; Esneyder Mena, Joaquin Varela, Kevin Mantilla, Luis Escorcia; Didier Moreno, Baldomero Perlaza, Daniel Cataño, Jhon Montaño; Yony González y Jeison Medina.

Lea además: Entre lágrimas de emoción, Amaranto Perea fue presentado como nuevo técnico del DIM: “A este equipo no se le puede decir que no”

Aunque Frank Fabra era uno de los jugadores que estaban en el once ideal del técnico, no puede contar con el lateral que sufrió una lesión muscular del bíceps femoral; su incapacidad dependerá de su evolución clínica y al parecer estará mínimo una semana fuera de las canchas.

Hay que mencionar también que uno de los reclamos de los aficionados poderosos era tener en la nómina más antioqueños y actualmente el club cuenta con Daniel Cataño, Yony González, Hayen Palacios, Juan José Córdoba, Jeison Medina, Diego Moreno y Frank Fabra.

Además, incorporó a jugadores como Joaquín Varela, quien ya había pasado por el rojo y sumó a Carlos Lucumí, como también a Alfonso Simarra, a quien Amaranto ya tuvo en Junior, y al volante argentino Agustín Martegani, de 26 años.

“No tenemos los nombres rimbombantes, pero son buenos jugadores que pueden aportar para que la gente se tranquilice”, advirtió Amaranto, en su presentación como entrenador del DIM equipo con el que jugó y tras su paso como entrenador de Leones y Junior.

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Preguntas y respuestas

¿Por qué el partido Medellín vs. Vasco da Gama se jugará sin público en el Atanasio Girardot?
El partido se disputará a puerta cerrada debido a una sanción de seis fechas impuesta por la Conmebol al Independiente Medellín. Este castigo disciplinario fue consecuencia de los desmanes protagonizados por la hinchada roja al inicio del encuentro frente a Flamengo de Brasil, disputado el pasado 7 de mayo en el estadio Atanasio Girardot.
¿A qué hora y dónde ver el partido de Independiente Medellín vs. Vasco da Gama por Copa Sudamericana?
El partido se disputará a las 5:00 de la tarde, a puerta cerrada en el Atanasio Giradot, y tendrá señal de televisión para Colombia a través de Espn y Disney +.
¿Por qué Frank Fabra no jugará el partido contra Vasco da Gama?
Frank Fabra quedó fuera de la convocatoria tras sufrir una lesión muscular en el bíceps femoral. Aunque el lateral estaba proyectado en el once ideal del técnico Amaranto Perea, estará fuera de las canchas por lo menos durante una semana, sujeto a su evolución clínica.

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