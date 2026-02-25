Grupo Éxito multiplicó por 10 sus utilidades en 2025 y superó los $592.000 millones

El 2025 fue un año de consolidación financiera para el Grupo Éxito. Tras un 2024 marcado por la transición y ajustes, la compañía cerró el año pasado con una utilidad neta de $592.108 millones, más de diez veces superior a la registrada el año anterior.
El salto no fue marginal. La empresa logró ingresos consolidados por $22 billones, con un crecimiento del 4% frente a 2024 al excluir el efecto cambiario.
Según el reporte financiero del Grupo Éxito, detrás de estas cifras hay cuatro factores clave: buen desempeño en ventas y competitividad, mejora en resultados operativos y comerciales, disciplina en eficiencia y productividad, y mayor contribución de negocios complementarios.
