Grupo Éxito multiplicó por 10 sus utilidades en 2025 y superó los $592.000 millones

El 2025 fue un año de consolidación financiera para el Grupo Éxito. Tras un 2024 marcado por la transición y ajustes, la compañía cerró el año pasado con una utilidad neta de $592.108 millones, más de diez veces superior a la registrada el año anterior. El salto no fue marginal. La empresa logró ingresos consolidados por $22 billones, con un crecimiento del 4% frente a 2024 al excluir el efecto cambiario. Según el reporte financiero del Grupo Éxito, detrás de estas cifras hay cuatro factores clave: buen desempeño en ventas y competitividad, mejora en resultados operativos y comerciales, disciplina en eficiencia y productividad, y mayor contribución de negocios complementarios. Puede leer: Grupo Éxito abre dos tiendas y remodela tres más en un solo día, con una inversión de $27.000 millones

Ingresos por $22 billones y margen Ebitda de 8,8% para el Grupo Éxito

En ese orden, teniendo en cuenta que, durante 2025, los ingresos netos consolidados del Grupo crecieron 4% sin efecto cambiario, hasta alcanzar los $22 billones. Colombia fue el principal motor, con el 77% de los ingresos totales, mientras que Uruguay y Argentina aportaron el 23% restante. El margen Ebitda (indicador financiero que refleja la rentabilidad de una empresa) recurrente cerró en 8,8%, equivalente a $1,9 billones, con un crecimiento de 19,5% frente a 2024 (también excluyendo efecto cambiario). Según el reporte, la mejora refleja expansión de margen, reducción de costos y gastos, y mayor eficiencia operativa. En términos de caja, la posición cerró en $1,17 billones, con una evolución positiva frente a 2024, lo que evidenció mayor solidez financiera. Conozca más: La expansión del Éxito inicia una nueva etapa con apertura tiendas de moda

La utilidad neta se explicó principalmente por el desempeño de Colombia y Uruguay, que compensó el bajo rendimiento de Argentina; menores gastos no recurrentes y financieros; y el aporte de negocios complementarios. Además, el negocio inmobiliario incrementó 11,3% sus ingresos por alquiler. Tuya aportó $23 mil millones en ingresos y Puntos Colombia cerró con más de 8 millones de clientes, además de multiplicar por cuatro su red de marcas aliadas frente a 2024. Carlos Calleja, presidente ejecutivo del Grupo Éxito, aseguró que 2025 fue decisivo, tras estabilizar la operación y fortalecer la ejecución, la compañía cerró con sólida tracción comercial y eficiencia operativa. Señaló que asumen los resultados “con humildad” y que están preparados para enfrentar 2026 con disciplina, enfocados en “dignificar la vida de su gente”. Por su parte, Fernando Carbajal Flores, vicepresidente financiero, subrayó que los resultados son fruto de una evolución consistente trimestre a trimestre. Destacó el crecimiento de 19,5% del Ebitda recurrente y la utilidad multiplicada por diez. Enfatizó que “la estrategia comercial, los programas de expansión de margen y reducción de costos, y la contribución de negocios complementarios explican la mejora”. Hoy, afirmó, la operación es más eficiente, rentable y financieramente robusta. Puede leer: Acción del Grupo Éxito regresa este mes al principal índice de la Bolsa de Valores de Colombia

En Colombia, el Grupo Éxito alcanzó ingresos por $16,9 billones, con crecimiento de 4% frente a 2024. El foco estratégico en el retail fue determinante. El segmento de no alimentos creció 7,7%, mientras alimentos aumentó 2,9%. Las ventas en mismos metros avanzaron 5,6%. Los canales digitales superaron los $2,3 billones en ventas y representaron el 14,1% de las ventas totales en el país. En rentabilidad, el Ebitda recurrente creció 22,5% hasta $1,5 billones, con margen de 8,6%. Los negocios complementarios continuaron siendo relevantes. El negocio inmobiliario opera más de 807.000 metros cuadrados de área bruta arrendable (GLA) y reportó 98% de ocupación en centros comerciales y galerías.