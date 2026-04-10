El clásico entre DIM y Nacional estará bajo estrictas medidas de seguridad tras fallas recientes

Medellín vive este sábado una nueva edición del clásico antioqueño entre Medellín y Nacional, un partido que, más allá de lo deportivo, representa un desafío mayúsculo en materia de seguridad, teniendo en cuenta la presencia de ambas hinchadas. El compromiso pone a prueba la capacidad de coordinación entre autoridades, clubes y logística, en un contexto marcado por antecedentes recientes que obligan a extremar precauciones.
Si bien el llamado principal recae sobre los aficionados, quienes tienen la responsabilidad de vivir el espectáculo en paz, también es claro que la organización del evento debe responder con un dispositivo sólido y sin fisuras. En ese sentido, el DIM, como equipo local, y la Policía Metropolitana enfrentan el reto de garantizar que no se repitan episodios como los ocurridos en la final de la Copa BetPlay 2025, uno de los antecedentes más preocupantes.