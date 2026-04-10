El clásico entre DIM y Nacional estará bajo estrictas medidas de seguridad tras fallas recientes

Medellín vive este sábado una nueva edición del clásico antioqueño entre Medellín y Nacional, un partido que, más allá de lo deportivo, representa un desafío mayúsculo en materia de seguridad, teniendo en cuenta la presencia de ambas hinchadas. El compromiso pone a prueba la capacidad de coordinación entre autoridades, clubes y logística, en un contexto marcado por antecedentes recientes que obligan a extremar precauciones. Si bien el llamado principal recae sobre los aficionados, quienes tienen la responsabilidad de vivir el espectáculo en paz, también es claro que la organización del evento debe responder con un dispositivo sólido y sin fisuras. En ese sentido, el DIM, como equipo local, y la Policía Metropolitana enfrentan el reto de garantizar que no se repitan episodios como los ocurridos en la final de la Copa BetPlay 2025, uno de los antecedentes más preocupantes.

Tras aquel compromiso, el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía, denunció graves irregularidades en el operativo. Según explicó, el ingreso masivo y clandestino de pólvora al estadio fue posible debido a fallas en los controles y, aún más delicado, a la presunta participación de personal logístico. El funcionario calificó los hechos como criminales y advirtió sobre posibles vínculos entre integrantes de barras, miembros de logística e incluso actores relacionados con los equipos, anunciando acciones legales y procesos de individualización para dar con los responsables. Ese episodio encendió las alarmas y dejó en evidencia la necesidad de reforzar los protocolos de seguridad. Por ello, durante esta semana se desarrollaron múltiples reuniones entre autoridades, representantes de los clubes y voceros de las barras organizadas, con el objetivo de ajustar detalles y prevenir cualquier tipo de alteración del orden público.