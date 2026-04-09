DIM vs. Nacional se jugará con las dos hinchadas: ¿apuesta acertada o decisión arriesgada?

Antes de ese clásico, también se recuerda el enfrentamiento del 3 de diciembre de 2023, en un partido en el que el DIM goleaba a Nacional en el Parque Estadio Sur de Envigado, y los incidentes en las tribunas llevaron a que el juego terminara antes de tiempo.

El llamado clásico paisa no es un partido cualquiera. Se trata de uno de los duelos con mayor carga emocional del país, con dos hinchadas históricamente numerosas y apasionadas. Aunque el fútbol debería ser una fiesta, los antecedentes recientes invitan a la prudencia. El episodio más crítico ocurrió el 17 de diciembre de 2025, durante la final de la Copa BetPlay, cuando se registraron invasiones de cancha, enfrentamientos entre aficionados y choques con la fuerza pública, dejando decenas de heridos y obligando a suspender la premiación tras la victoria 1-0 de Nacional.

La decisión de permitir la presencia de ambas hinchadas en el clásico entre Independiente Medellín y Atlético Nacional este sábado 11 de abril reabre un debate recurrente en el fútbol colombiano: ¿es realmente prudente mantener el ingreso de público visitante en partidos de alto riesgo?

¿Riesgo o apuesta necesaria?

A pesar de ese historial, las autoridades ya definieron que para este nuevo enfrentamiento habrá presencia de ambas hinchadas. La medida puede interpretarse desde dos perspectivas.

Por un lado, permitir público visitante responde a una lógica de normalización. El fútbol, en esencia, está diseñado para ser vivido por ambas aficiones, y limitar el acceso puede entenderse como una derrota frente a la violencia. Además, la convivencia en las tribunas, bajo condiciones controladas, puede enviar un mensaje positivo.

Sin embargo, también existe el otro lado de la moneda: el riesgo es real y está documentado. La combinación de rivalidad, contexto competitivo y antecedentes recientes convierte este partido en un evento de alta complejidad operativa, donde el control suele ser más difícil.

¿Qué dicen los antecedentes?

La evidencia reciente sugiere que los incidentes no son permanentes, pero sí recurrentes en momentos de alta tensión. Es decir, no todos los clásicos terminan en violencia, pero cuando ocurre, el impacto suele ser alto. Esto plantea una realidad incómoda: el problema no es estructural en cada partido, pero tampoco es aislado. Por eso, decisiones como permitir ambas hinchadas requieren un análisis caso por caso, más que una regla general.

En ese sentido, mantener ambas hinchadas puede ser una señal de confianza institucional, pero también una apuesta que exige responsabilidad compartida: de autoridades, clubes, jugadores y aficionados.

Sí puede ser prudente si se cuenta con un operativo sólido, planificación rigurosa y control efectivo. También puede ser imprudente si se subestiman los antecedentes o se relajan las medidas. La decisión ya está tomada. Ahora, el verdadero desafío será demostrar que el fútbol en Medellín puede vivirse con pasión, sin que esa pasión se transforme en violencia.

El presidente del DIM, Daniel Ossa Giraldo, manifestó que se dialogó con el secretario de Seguridad, Manuel Villa Mejía, y que la Alcaldía no quiere perder los avances que se han logrado con el tema de Fútbol en Paz. Sin embargo, Ossa dijo que ellos manifestaron que les parecía muy reciente volver con las dos hinchadas tras lo sucedido en diciembre, pero que finalmente apoyaban la decisión.

Por su parte, el presidente de Atlético Nacional, Sebastián Arango Botero, también mostró respaldo a esa causa. “A pesar de los inconvenientes y de lo que sucedió, nosotros seguimos creyendo firmemente en el tema de Fútbol en Paz, en el tema de Cultura Estadio, apoyando a la Alcaldía en esa iniciativa que también viene de ellos y que le da mucha validez”, indicó.