“No fueron superiores”: Tiberti explica las razones del DIM en su tropiezo frente a Junior en Barraquilla

Cuando se acaba la racha ganadora en un partido tan caliente como un duelo de cuadrangulares, los goles adquieren más peso que las palabras. En Barranquilla, el Deportivo Independiente Medellín perdió 1-0 frente al Junior en la primera fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay, y el cuerpo técnico tuvo que dar la cara en la rueda de prensa.
Con el entrenador Alejandro Restrepo expulsado, fue su asistente Giuliano Tiberti y Fainer Torijano quienes intentaron explicar el traspié del poderoso de la montaña. Le contamos cuáles fueron las razones de la derrota según el cuerpo técnico del DIM.