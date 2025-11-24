Scouting, unificación y confianza: así se forjó el primer título nacional sub-20 de la historia del DIM

El proyecto deportivo del DIM apunta a dos frentes: conseguir títulos con el equipo profesional y convertirse en una de las mejores canteras del país. El segundo asunto, en los últimos años, ha tomado mucha fuerza dentro del club.
Las divisiones menores se han fortalecido y el Medellín ha sacado réditos. Solo por poner un ejemplo: las dos ventas más altas que hizo el cuadro rojo recientemente fueron de futbolistas que se formaron en las fuerzas básicas. En 2024, Gremio de Brasil pagó 3,2 millones de dólares por Miguel Monsalve.