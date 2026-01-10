Nacional y DIM pecaron, rezaron y empataron en primeros amistoso del 2026

Los equipos “grandes” de Antioquia tuvieron un inicio de 2026 agridulce. La altura del Oriente Antioqueño fue el escenario de los primeros partidos que disputaron el Deportivo Independiente Medellín y Atlético Nacional este año: los dos perdieron en sus primeras salidas.
En la sede de Llanogrande, el Medellín de Alejandro Restrepo, en concentración desde el fin de semana pasado, recibió en un partido amistoso al Envigado F.C., que esta temporada competirá en la segunda división del balompié local. En la mañana de este sábado se disputó el primero de los dos partidos de 60 minutos en los que se “vieron las caras”.