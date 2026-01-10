Nacional y DIM pecaron, rezaron y empataron en primeros amistoso del 2026

Los equipos “grandes” de Antioquia tuvieron un inicio de 2026 agridulce. La altura del Oriente Antioqueño fue el escenario de los primeros partidos que disputaron el Deportivo Independiente Medellín y Atlético Nacional este año: los dos perdieron en sus primeras salidas. En la sede de Llanogrande, el Medellín de Alejandro Restrepo, en concentración desde el fin de semana pasado, recibió en un partido amistoso al Envigado F.C., que esta temporada competirá en la segunda división del balompié local. En la mañana de este sábado se disputó el primero de los dos partidos de 60 minutos en los que se “vieron las caras”.

En el primer partido, Medellín perdió 0-2 contra los naranjas, que desde finales del 2025 mostraban un buen nivel competitivo. Entre tanto, en el segundo enfrentamiento los rojos “hicieron respetar su casa”: ganaron 1-0 con anotación de Léider Berrío, que busca convencer al entrenador del Poderoso para quedarse con la titularidad esta temporada en la que, además de la Liga, tienen como objetivo hacer un buen papel en la Copa Libertadores. Primero tendrán que superar la ronda previa: entrar a la fase de grupos.

Un sin sabor en Guarne...

A pocos kilómetros de donde jugó el Medellín, Atlético Nacional hacía lo propio contra Águilas Doradas. El cuadro verde, dirigido por Diego Arias, recibió en su sede al elenco dorado para el primer amistoso del año. Como en Llanogrande, también se jugaron dos encuentros. Al igual que ocurrió en Rionegro, el equipo local perdió en esa primera presentación.

No importó el estreno de Milton Casto, quizás el refuerzo de mayor renombre que trajo el cuadro verde para el primer semestre de este año. Al final, los dorados se impusieron 1-0 en el duelo que duró 70 minutos (dos tiempos de 35 minutos). Entre tanto, en el segundo encuentro, donde los verdolagas tuvieron el estreno como inicialista de Nicolás Rodríguez, su nueva figura –el reemplazo de Marino Hinestroza–, pero también una nómina alterna, con juveniles como Royer Caicedo, Emilio Aristizábal, Juan Manuel Rengifo, Juan Rosa, Elkin Rivero, entre otros, ganaron 1-0.